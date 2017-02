Pamela Anderson ludo zaljubljena u Džulijana Asanža: Bila bih idealna prva dama uz njega

Kada je sredinom prošlog oktobra kao bomba odjeknula vest da je Pamela Anderson odnela vegetarijanski obrok i grickalice jednom od najtraženijih begunaca na svetu, Džulijanu Asanžu osnivaču “Vililiksa”, koji se od juna 2012. godine krije u ambasadi Ekvadora u Londonu, većina ljudi je pomislila da je u pitanju tek nova propagandna smicalica najčuvenije “Plejbojeve” zečice.

Međutim, njih dvoje su nastavili da se druže, Pamela je njegov čest gost, pa se iz toga, po svemu sudeći, rodila i romansa.

S obzirom da je Asanž u Švedskoj optužen za silovanje, Pamela je sada odlučila da snimi kampanju kojom bi pokušala da stane u odbranu svih muškaraca koji su, kako tvrdi, “pogrešno” optuženi za seksualno nasilje.

Koliko vatreno Pamela može da se bori sa stvar u koju veruje znamo najbolje preko njenog angažmana u aktivnostima vezanim za prava životinja, a sada je očigledno odlučila da se bori i za prava nekih ljudi.

U pomenutoj kampanji Pamela je odlučila da se obračuna za, kako je nazvala, “parališućim švedskim zakonom” kada su u pitanju seksualni zločini, piše sajt “Yahoo Lifestyle”. Ali ni ovo nije njen prvi angažman po pitanju ljudskih prava jer je ona i žestok kritičar porodičnog nasilja.

Ali, vratimo se Asanžu. Pamela je, očigledno, toliko oduševljenja njegovim likom i delom, da je na pitanje kakav je njihov odnos, bez dvoumljenja odgovorila:

– Sa Džulijanom sam provela više vremena u razgovoru nego sa sva tri bivša muža zajedno.

I možda se spekulacije da između njih dvoje ima nešto više od prijateljstva i ne bi pojavile – jer u ambasadi pod strogim nadzorom ljudi baš i nemaju mogućnosti da rade nešto drugo osim da razgovaraju – da Pamela nije nastavila da na sva usta hvali Asanža.

– On bi bio divan svetski lider, a ja bih bila idelna prva dama. Kada bi me pitali da odaberem nekog vođu, to bi bez dvoumljenja bio Džulijan Asanž. S moje strane nikada nije ni postojala namera da se tu pojavi romansa, bila mi je želja samo da učinim neko dobro delo. Ipak, stvari se događaju – zaustavila se Pamela izenanada, kao što je i počela, a šta je želela da kaže pokazaće vreme.