Paloma Fejt: Obožavam svoje dete, ali majčinstvo je pakao

Povezane vesti



Pevačica čiji je album “Do you want the truth, or something beautiful” dostigao dvostruko platinasti tiraž u Britaniji bavila se i glumom, bila je i sudija u emisiji “The voice”, ali je taj angažman prekinula zbog trudnoće.

Paloma Fejt (36) i suprug Lejman Lasin dobili su prvo dete u decembru 2016. godine.

–Nemojte me pogrešno shvatiti, ja obožavam svoje dete, ali majčinstvo je pakao. Nema veze da li imate pomoć sa strane, ili ne, niko ne može da vam zaista pomogne, rekla je ona.

A post shared by Paloma Faith (@palomafaith) on Mar 31, 2018 at 2:30pm PDT



–Majke su veoma usamljene noću, kada se bude bezbroj puta da bi dojile. Usamljene su kada čitave sate provode nervozne i same, kada na neki način izgube i želju za životom. Nije lako kada ti hormoni divljaju, a muž pored tebe mirno spava, još i hrče na sav glas. U odnosu roditelja stvori se jaka netrpeljivost, rekla je iskreno pevačica.

Fejtova je ispričala i da se rano vratila na scenu nakon porođaja, jer je zbog trudnoće otkazala gomilu nastupa i zamalo bankrotirala.

A post shared by Paloma Faith (@palomafaith) on Feb 1, 2018 at 2:21am PST



Pevačica je izazvala burne reakcije javnosti kada je otkrila da dete, čije ime i pol nikada nije podelila sa javnošću, odgaja da bude “rodno neutralno”.

–Želim dvoje ili troje dece, i neću ih opterećivati nametnutim rodom i polom od rođenja. Neka sami odluče ko su i šta su– rekla je ona.