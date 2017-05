Ovako je Ema Votson ulepšala dan jednoj tinejdžerki (video)

Većina tinejdžera može da smisli mnogo bolje načine na koje će provesti vreme od FaceTime razgovora s roditeljima. Ipak, za jednu srećnu devojku ovo je iskustvo poprimilo potpuno neočekivan zaokret kada ju je tokom čata s majkom iznenadila… Ema Votson!

Tinejdžerka Terez Kiara je od kuće vodila jedan ovakav razgovor s majkom koja je čekala u redu u prodavnici. Kada je supermama shvatila da iza nje stoji slavna glumica – glavom i bradom – okrenula se prema Emi i zamolila je da pozdravi njenu ćerku.

– Učila sam za ispit iz biologije kada me mama pozvala i pokazala mi da iza nje stoji Ema Votson, kojoj je potom prišla i pristojno upitala Emu može li da me pozdravi preko kamere. Bila je tako ljubazna i draga – napisala je devojka, a preneo People.

Ema, naravno, ne bi bila Ema, da mladoj obožavateljki nije dala savet koji je totalno u stilu Hermione Grejndžer.

“Ćao! Vredno uči”, rekla je glumica.

Terez je prava srećnica, bez obzira na to što nije uživo upoznala Emu. Devojka sada ima foto-zapis njihovog kratkog FaceTime susreta, čime se ne može pohvaliti baš svako. Ustvari, većina ljudi neće biti te sreće jer je Ema ranije ove godine za Vanity Fair izjavila kako više ne namerava da se fotka sa fanovima koje svakodnevno sreće.

– Za mene, to je razlika između mogućnosti da imam i nemam život. Ako me neko fotka i to objavi, u roku od dve sekunde svi će znati tačnu lokaciju gde se nalazim u krugu od 10 metara.

(Javnost) može da vidi šta imam na sebi i s kim sam u društvu. Jednostavno ne mogu da im otkrijem takve podatke pomoću kojih mogu da me prate.

Ipak, glumica je u istom razgovoru istakla kako je s fanovima voljna da pričati o Hariju Poteru i kako će “odgovoriti na svako pitanje” koje obožavaoci imaju o malom čarobnjaku. Takođe, nikada neće odbiti ni decu jer zna koliko klincima znači da upoznaju svoje omiljene zvezde.