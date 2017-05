Ova pesma Kilersa već 14 godina ne silazi sa britanske top liste!

Američka grupa Kilersi, zvezde spektakla godine koji će se održati u sredu, 5. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, drže jedan neobičan rekord koji je prva ustanovila ekipa čuvenog svetskog media Vice.

Uoči njihovog rekordno brzo rasprodatog koncerta u nepreglednom londonskom Hajd parku, Kilersi su ponovo ušli na britansku listu 100 najtraženijih pesama sa svojim prvim hit singlom “Mr. Brightside”. Iako je pesma objavljena još 2003. godine, ovaj planetarni hit još uvek se nalazi na britanskoj top listi i trenutno je na 93. mestu. Ovo je potaklo ekipu da istraži ovaj fenomen i ono što što su otkrili je još fascinantnije!

Ova rok himna je svake godine ulazila u 100 najslušanijih pesama zajedno sa svim najsvežijim hitovima koji se pojavljuju na svakih sedam dana, u tih istih 14 godina! Da situacija bude još neverovatnija, predviđanja su da će pesma ove godine ući i u prvih 50 singlova!

Autori ovog mini-istraživanja navode da postoji nekoliko teorija zašto je baš ova pesma jedna od najpopularnijih pesama svih vremena.

Jedna od njih je da je ovo omiljena numera studentskih žurki – ovo je jedna od onih pesama na čije prve taktove već krećete da plešete i zaboravite na stvarnost oko sebe, zbog čega je neizostavna na programu svih žurki. Takođe, ističe se da je “Mr.Brightside” pesma koja izaziva u ljudima dijapazon različitih osećanja: ushićenje, sreću, ljubav, tugu – ovo su emocije koje čine ovu pesmu tako posebnom, a takve stvari su večne.

Postoji i pretpostavka da su se današnji tinejdžeri verovatno danas prvi put susreli sa serijom Orange County gde u jednoj epizodi upravo možemo videti nastup popularnih Kilersa. Na kraju autori iz Vajsove redakcije zaključuju i da pored još mnogo teorija, najjači razlog za ovo jeste to što se radi o pre svega jednoj odličnoj pesmi.

Još jedan njihov megahit ovih dana talasa nove generacije, pa je čuvena pesma “All the Things That I’ve Done” inspirisala grupu srednjoškolaca iz Ostina da snime takozvani “lip dub” video upravo za ovu pesmu. Trud im se isplatio jer su momci iz benda videli snimak i oduševljeno ga podelili na svojim društvenim mrežama gde ih prate milioni širom sveta.

Za učenike iz Lindon B. Džonson srednje škole pravljenje ovakvih zabavnih spotova gotovo da je tradicija. Do sada su snimili tri videa u kojima učestvuje cela škola, a kažu da su gotovo dve poslednje godine tragali za pesmom koju će sada obraditi. Čim se neko dosetio benda The Killers, znali su da su napravil pravi izbor, ispričala je profesorka koja je bila kordinator celog projekta. Samo snimanje trajalo je tri dana, a rezultat je, priznaćete, odličan:

Čuveni američki bend nastupiće nultog dana Exita, u sredu, 5. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, dok će im se na glavnoj bini pridružiti i njujorški Teachers, beogradski Van Gogh i riječki bend Jonathan.

Petodnevne ulaznice za EXIT festival, koje obuhvataju i Day Zero sa nastupom Kilera (5-9. jul) već su u prodaji, a svi koji već imaju četvorodnevnu ulaznicu, mogu da kupe Get EXITed dodatak po ceni od samo 1.490 dinara (parter). Oni koje zanima samo koncert Kilersa i Day Zero, mogu da kupe i pojedinačne ulaznice za taj dan po ceni od 2.990 za parter, 4.990 za Fan Pit i 12.000 dinara za Gold VIP.