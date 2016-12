Osvojila je Harisona Forda i bila najpoznatija princeza: Život Keri Fišer bio je dramatičniji od svakog filma

Život Keri Fišer, glumice najpoznatije po ulozi princeze Leje u filmovima “Ratovi zvezda”, koja je preminula juče u 60. godini, bio je ispunjen brilijantnim uspesima, strasnim ljubavima, porodičnim skandalima, zavisnostima…

Keri je bila odgajana poput princeze, u slavnoj holivudskoj porodici. Njen otac bio je poznati muzičar Edi Fišer, a majka glumica Debi Rejnolds, najpoznatija po ulozi u filmu Singing in the Rain. Bili su jedan od najomiljenijih parova Amerike, ali ova ljubav završena je skandalom. Edi je ostavio Debi zbog njene tadašnje najbolje prijateljice Elizabet Tejlor, kada je Keri bila sasvim mala, i to je ostavilo veliki trag na njoj.

– Kada je moj otac otišao slomio mi je srce i taj ožiljak je ostao do kraja života – ispričala je ona jednom prilikom.

Dok je na filmskom platnu nizala uspehe, Keri se u privatnosti borila sa alkoholozmom, zavisnosti od droge, bipolarnim poremećajem, neuspelim ljubavnim vezama i nestabilnim odnosom sa roditeljima.

Nakon nekoliko dana borbe s posledicama infarkta: Preminula Keri Fišer

Brak sa kantautorom Polom Sajmonom završio se posle godinu dana tako što su se potukli, a Brajan Lord, sa kojim je dobila ćerku, ostavio ju je zbog drugog muškarca. Njen otac Edi koji je preminuo 2010. godine, na veoma neprikladan način komentarisao je njen izgled kada je imala samo 13 godina. Ipak, kasnije mu je oprostila.

U trenutku smrti promovisala je svoju autobiografiju u kojoj je otkrila da je imala strasnu ljubavnu aferu sa kolegom iz “Ratova zvezda” Harisonom Fordom. Ona je tada imala 19 godina, a on 33 i dvoje dece sa ženom sa kojom je u to vreme bio u braku.

Pre nego što je knjiga objavljena, poslala je rukopis Harisonu, i poručila mu da će izbaciti sve što mu se ne bude dopadalo. Nikada joj nije odgovorio.

Godine 1977. se proslavila zahvaljujući popularnoj naučnofantastičnoj frašizi, a dve godine ranije debitovala je na velikom platnu u komediji Shampoo sa Vorenom Bitijem.

U vreme kada je snimala “Imperija uzvraća udarac” 1980, već je bila navučena na kokain i LSD. Usledile su uloge u filmovima “Hana i njene sestre” Vudija Alena, i “Kad je Hari sreo Sali”. Okrenula se i pisanju, a njen serijal memoara postali su bestseleri, ali su i izazvali veoma burne reakcije u Holivudu.

Ipak, svi su hvalili inteligentan način na koji je uspela da broje katastrofe koje je doživela pretvori u uspešne knjige, i da dobije sve bitke koje je vodila. Ipak, poslednju je izgubila. Samo nekoliko minuta pre nego što je njen avion iz Londona sleteo u Los Anđeles, Keri je doživela srčani udar. Hitno je prevezena u bolnicu, ali i pored svega nije se probudila.