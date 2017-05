Ostavila poroke i posvetila se karijeri: Majli Sajrus objavila novi spot

Pevačica je objavila spot za pesmu “Malibu”. Dirljivu i laganu pesmu pevačica predstavlja spotom snimljenim na plaži. Na snimku možemo videti Majli kako igra na pesku i peva o ljubavi.

Pevačica je snimila novi album u saradnji sa producentom Orenom Džoelom, a najavila je povratak njenim rok i kantri korenima za razliku od hip-hop stila koji je imala na poslednjem albumu.

Dodala je da neke pesme sadrže i političku notu, osvrću se na položaj žena u društvu i Hilari Klinton, kao i da je želela da svima ponudi zagrljaj i ljubav u nadi da će joj biti uzvraćeno istom merom, piše mtv.

Inače, popularna pevačica je jedavno izjavila kako više ne koristi narkotike jer želi da bude čiste glave.

-Volim da sam okružena ljudima koji me čine boljom osobom, angažovanijom, a to nisu ljudi koji su stondirani. Nisam pušila travu tri nedelje, što je najduži period do sada. Ne drogiram se, ne pijem, potpuno sam čista, jer želim da budem čiste glave i da vidim jasno, kaže Majli.