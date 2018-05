Opra Vinfri je u njemu pronašla muškarca koji je razume i voli onakvu kakva jeste (video)

Ona je verovatno najpoznatija televizijska voditeljka na svetu, čiji je ‘The Oprah Winfrey Show’ ugledao svetlo dana 1986., iste godine kada je upoznala i ljubav svog života. Čak 32 godine veze sa Stedmanom Grejemom učinile su je ovakvom kakva je danas, iako svoj odnos, uprkos čestim uplitanjima javnosti i medija, nikada nisu ozakonili.

– Stedmane, ti si najdivniji muškarac, a uvek si bio i ostao samo svoj. Hvala ti što sam uz tebe postala sve ono što jesam i ono što ću tek biti – rekla je još 1998. godine u svojoj zahvalnici slavna Opra Vinfri, preuzimajući nagradu za žiivotno delo na dodeli Emi nagrada, svom dugogodišnjem partneru Stedmanu Grejemu.

Upravo su njih dvoje jedan od najdugovečnijih holivudskih parova, ali svoju vezu nisu ozakonili. Upoznali su se 1986. godine na jednoj dobrotvornoj zabavi. Stedman je iza sebe već imao propali brak, iz kojeg ima ćerku, i vezu s voditeljkom Robin Robinson.

Iako su se dopali jedno drugome gotovo odmah, odlučili su da će ići polako i oprezno, tako da je prvih nekoliko godina on vikendima dolazio u posetu Opri, koja je živela u Čikagu, a mnogo je vremena trebalo i da ostavi svoju četkicu za zube u njenom kupatilu. Razlog se krio u bivšim vezama slavne voditeljke, u kojima je ona često bila žrtva zlostavljanja, a takvo joj je bilo i detinjstvo.

Naime, kao devetogodišnjakinju ju je silovao rođak, da bi je kasnije zlostavljao ljubavnik njene majke. Često je bila i psihički zlostavljana, a sve to uticalo je na njeno samopouzdanje. Stoga niti ne čudi to da je uvek pronalazila ljubav u muškarcima koji nisu marili za nju, koji su je emocionalno i fizički zlostavljali.

– I tako sam se našla u dvadesetima, pokušavajući da radim sve što moji vršnjaci rade, pokušavajući da pronađem ljubav. Ali nalazila sam je na pogrešnim mestima. Četiri godine provela sam s jednim muškarcem. Mislila sam da sam bez njega bezvredna. Što me je više odbacivao, to sam ga ja više htela. Osećala sam se jadno, nemoćno – priznala je svojevremeno Opra Vinfri, kao i to da je u drugoj vezi postala zaisna o kreku i kokainu.

U Stedmanu Grejemu pronašla je ono što je oduvek tražila – muškarca koji je voli i razume zbog onoga što ona jeste, koji podržava njene snove i vizije. U 32 godine, koliko su zajedno, upravo je on bio konstanta u njenom životu, njena stena i najveća podrška. Osoba koja joj je dopustila da postane jedna od najmoćnijih žena na svetu, a da nije tražio ništa zauzvrat.

Njihovu vezu neki su uporedili s onom kraljice Elizabete II i princa Filipa, govoreći kako je i Stedman, baš poput princa, odlučio da živi u seni svoje moćnije bolje polovine. Ali to ne znači da je on zaboravio svoje snove. Naprotiv, i on je uspešan u svom poslu, napisao je 11 knjiga povezanih s marketingom i razvojem integriteta. Ipak, njegova zarada od 10 miliona dolara neuporediva je s 3,2 milijarde dolara, koliko ona ima na računu.

Posle nekoliko godina krenula su pitanja kada će da ozakone svoju vezu, ali oni se time nisu zamarali. Stedman ju je 1992. godine i zaprosio, ali s vremenom su odlučili da im je život u vanbračnoj zajednici idealan.

– Rekao mi je: ‘Želim da se udaš za mene. Mislim da je zaista više vreme za to’, a ja sam rekla: ‘To je stvarno super ideja” – opisala je svojevremeno njihovu veridbu, koja se, navodno, odigrala u kuhinji njihovog doma u Indijani.

Nekoliko godina kasnije ispričala je zašto ne žele da ozakone vezu, iako su se često širile lažne informacije o njihovom tajnom venčanju.

– Shvatila sam da ne želim da budem u braku. Pitanje venčanja samo smo jednom spomenuli i to kada sam pitala Stedmana šta bi se dogodilo da smo se zaista venčali. On mi je rekao: ‘Više ne bismo bili zajedno.’ Brak zahteva to da se menjamo. Njegova interpretacija toga šta znači suprug i kakva bih ja trebala da budem supruga poprilično je tradicionalna, a ja u to ne bih mogla nikako da se uklopim – izjavila je za Vogue.