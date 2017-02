Ona mu je pomagala, a on ju je prevario: Kajli Minog otkrila “tajnu” o svom bivšem vereniku

Nakon što je Kajli Minog raskinula veridbu s glumcem Džošuom Sasom u javnosti su počeli da se pojavljuju brojni detalji u vezi sa sada već bivšim parom koji je u vezi bio dve godine.

Kao jedan od razloga raskida spominje se i to što je Džošua bio “previše blizak” sa španskom glumicom Martom Milans, toliko blizak da je Kajli i prevario s njom.

Šta je, s druge strane, “džepna Venera” koja važi za jednu od najseksipilnijih žena na svetu spremila kao odgovor na ovakvo Džošuino ponašanje? Po svemu sudeći, uopšte joj se nije dopala ideja da bude ostavljena zbog gotovo anonimne glumice, posebno što je Kajli planetarna zvezda, prva pop princeza.

Zato je otkrila prvi, pomalo bizaran detalj u vezi sa Džošuom, a pošto je ipak imala vremena da ga dobro upozna, udarila je gde najviše boli, u jedan od izvora Džošuine sujete.

Da bi zvezda do kraja ostala zvezda koja se javno ne bavi onima koji je nisu dostojni, među koje sada spada i Džošua, pobrinuo se Kajlin prijatelj, Piter Ford.

On je u jednom intervjuu otkrio da Džošua ima problem sa opadanjem kose, što samo po sebi i nije vest, jer se to moglo zaključiti i po njegovim fotografijama. Međutim, Piter Ford se tu nije zaustavio već je posvedočio da se ostavljena Kajli trudila da pomogne Džošui, pa mu platila presađivanje kose, a to ju je koštalo 10.000 dolara.