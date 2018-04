Ona je Nena, a pre 35 godina njena pesma ’99 Luftballons’ bila je međunarodni hit (video)

Gabrijel Suszan Kerner poznatija kao Nena, bila je svojevrsni fenomen u Nemačkoj. Pevačica i istoimena grupa postigli su svetsku slavu zahvaljujući hitu ’99 Luftballons’ koga i posle 35 godina svi znaju. Danas 58-godišnja Nena i dalje je pevački aktivna, a sačuvala je mladolikost i vitalnost.

Grupa Nena je sastavljena 1982., a svoj prvi album ‘Nena’ objavili su 1983. godine. Na njemu se nalazila pesma ’99 Luftballons’ koja je postala hit, kako u Nemačkoj tako i u većini zemalja Evrope.

Pesma ’99 Luftballons’ (99 balona) je nastala pred kraj Hladnog rata, kad su u Nemačkoj postavljene nuklearne rakete i kad je vladao opšti strah od izbijanja nuklearnog rata. Ideja o 99 balona, koji lete nastala je kad je gitarista iz Neninog benda, Karlo Karges, 1982. za vreme koncerta Rolingstonsa u Zapadnom Berlinu gledao kako se puštaju šareni baloni. Karges je razmišljao kako bi bilo kad bi ti baloni preleteli granicu, odleteli sa one strane Gozdene zavese.

’99 Luftballons’ je bio jedan od hitova tada novog muzičkog žanra u Nemačkoj – takozvanog ‘Novog nemačkog talasa’ (Neue Deutsche Welle), a upravo to je bila glavna smernica i muzike grupe Nena. Njihova pevačica pod pravim imenom Gabrijel Suzan Kerner postala je idol mnogima širom sveta. Nemačka verzija je čak i u Sjedinjenim Američkim Državama dospela na drugo mesto, što do danas nijednoj nemačkoj pesmi nije više pošlo za rukom.

Grupa se raspala 1987., a nesuđena zlatarka Nena je nastavila solo karijeru. Nastupila je 1987. godine u nemačkom filmu ‘Der Unsichtbare’ (The Invisible), gde je upoznala švajcarskog glumca Benedikta Frajtaga. Godine 1988. rođen je njihov sin Kristofer Danijel, ali je pretrpeo povredu mozga tokom rođenja te je preminuo 11 meseci kasnije. 1990. rodila je blizance Larisu Meri i Sakiasa Manuela. Nena i Benedikt Frajtag rastali su se 1992. godine, a nedugo nakon toga je upoznala bubnjara i producenta Filipa Palma s kojom je dobila dvojicu sinova Simeona Džoela i Samjuela Vinsenta.

U oktobru 2005. godine je objavila svoju autobiografiju ‘Willst du mit mir gehen’ (Will You Go With Me?) koja je ubrzo postala #3 na nemačkom popisu bestselera.

Iako i danas vrlo aktivna nikada nije ponovila uspeh s početka 80-tih. Osim pevanja bavi se glumom, stand-up komedijom, a pokrenula je i svoju izdavačku kuću Laugh + Peas. I dalje fura svoj rokerski stil.

Hit iz 1984. ‘Irgendwie, irgendwo, irgendwann’ prepevala je na engleski i 2002. godine i snimila ga kao duet s Kim Vajld, pesma ‘Anyplace, Anywhere, Anytime’ snimljena je u svrhu oživljavanja karijere.