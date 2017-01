Oduševio sve žene: Rajan Gosling se dirljivim govorom zahvalio supruzi Evi Mendez (video)

Glumački par Rajan Gosling i Eva Mendez svoju privatnos drže daleko od očiju javnosti, međutim nakon što je osvojio Zlatni globus za Najboljeg glumca u filmu – mjuzikl ili komedija zgodni glumac nije odoleo, a da govor ne posveti majci svoje dece.

Rajan se dirljivim govorom zahvalio Evi koja je brinula o njihovim ćerkama Esmeraldi i Amandi i njenom bolesnom bratu dok je on snimao film La la land za koji je nagrađen.

Eva Mendez i Rajan Goslin se venčali u tajnosti

– Želio bih da pokušam da zahvalim jednoj osobi i da kažem da dok sam ja pevao, plesao, svirao klavir i imao jedno od najboljih iskustava na filmu, moja draga je odgajala našu ćerku, bila trudna sa drugom i pomagala je svom bratu u borbi sa rakom. Da nije preuzela to sve na sebe ja ne bih imao ovo iskustvo i neko drugi bi umesto mene danas bio ovde. Tako da, draga, hvala ti. Za moje ćerke Amadu i Esmeraldu, volim vas. I ako bih mogao, voleo bih da posvetim ovu nagradu kao uspomenu na njenog brata, Huana Karlosa Mendeza. Hvala HFPA-i. Laku noć!

Eva i Rajan se zabavljaju od 2011. godine kada su zajedno snimali film The Place Beyond the Pines. O njihovom privatnom životu se uvek najmanje znalo, čak su se i venčali u tajnosti prošle godine za šta se saznalo mesecima kasnije.

Congrats to @RyanGosling, who won #GoldenGlobes Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy! pic.twitter.com/KQUy719r5P

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017