Odlazak legendarne glumice: U 100. godini preminula Za Za Gabor

Američka glumica mađarskog porekla Za Za Gabor, koja je poznata po svojim brojnim brakovima, razmetljivom bogatstvu i glamuroznom životu, umrla je u 100. godini.

Njen suprug princ Frederik fon Anhalt rekao je da je Gabor koja je imala brojne zdravstvene probleme posle lomljenja desnog kuka u julu 2010. umrla juče od srčanog udara u svojoj kući.

Gabor je glumila u više od 70 filmova, među kojima u “Mulen Ružu” (1952) i “Kraljici svemira” (1958), ali najpoznatija je po mnogim ljubavnim aferama i skandalima iz tabloida.

Za Za Gabor ostaće zapamćena po bogatom društvenom životu i činjenici da se udavala devet puta. Govorila je sedam stranih jezika, a uprkos činjenici da je pola života provela u Americi, nikad nije izgubila svoj mađarski akcenat.

BREAKING: Renowned socialite Zsa Zsa Gabor has died at 99. She was known for her sexuality and wit. pic.twitter.com/prfZMS29he

