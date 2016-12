Odlazak još jedne legende: Umro kultni gitarista!

Gitarista popularne engleske muzičke grupe “Status kvo” (Status Quo) Rik Parfit preminuo je u 68. godini, rekao je danas njegov menadžer Sajmon Porter.

Prema njegovim rečima, Parfit je prebačen u bolnicu u španskom gradu Marbelji usled komplikacija zbog ranije povrede ramena.

– Preminuo je tokom podneva – navodi se u saopštenju menadžera i Parfitove porodice.

“Status kvo” su 1962. osnovali Frensis Rosi i Alan Lankaster, a zvanično postoji od 1967. godine.

Sa 28 objavljenih studijskih albuma i sa više od 60 hitova u Velikoj Britaniji, bend je stekao zvanje najuspešnije britanske rok grupe.

Godine 1985. Lankaster napušta bend i odlazi u Australiju, a u grupu dolaze vokal i ritam-gitarista Rik Parfit, basista Džon “Rajno” Edvards, bubnjar Džef Rič i klavijaturista Endi Baun.

Ostali su upamćeni po hitovima: Paper Plane, Caroline, Down Down, Rockin’ All Over the World i Whatever You Want.