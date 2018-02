Odlazak još jedne legende: Preminuo Denis Edvards, pevač čuvene grupe “The Temptations”

Povezane vesti



Pevač Denis Edvards, član američke grupe “The Temptations” koja se proslavila hitovima “My Girl”, “Papa Was a Rollin’ Stone”, preminuo je u četvrtak u 75. godini.

Muzičar je preminuo u bolnici u Čikagu, izjavila je njegova supruga za lokalne medije. Edvards, koji je upravo danas trebalo da napuni 75. godina, umro je od komplikacija meningitisa, pojasnila je Brenda Edvards.

A post shared by John Stewart (@detstabler) on Feb 3, 2018 at 5:39am PST

Denis Edvards pridružio se 1968. grupi “The Temptations”, koja je već radila od 1961. i imala određen uspeh.

Proslavili su ih hitovi “Ain’t Too Proud to Beg”, “My Girl”, “Papa Was a Rollin’ Stone”, “Just My Imagination” i “Cloud Nine”.

Edvards je napustio grupu polovinom sedamdesetih, ali se vratio 1980. Četiri godine kasnije krenuo je u solo karijeru i prilično dobro prošao s albumom “Do Not Look Any Further”.

Ušao je u Dvoranu slavnih rokenrola kao član grupe “The Temptations” 1989.