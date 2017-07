Odlazak francuske legende: Preminula glumica Žana Moro

Povezane vesti



Francuska glumica Žana Moro, koja je slavu stekla ulogom u filmu “Žil i Džim” Fransoa Trifoa i igrala u nekim od najpoznatijih ostvarenja 20. veka, preminula je u 89. godini, saopštio je danas njen agent, prenosi Tanjug.

Glumica, koja je osvojila publiku svojim hrapavim glasom i jedinstvenom lepotom, pronađena je mrtva u svom domu u Parizu, rečeno je AFP-u u policiji.

Pažnju javnosti privukla je ulogom u filmu “Žil i Džim” Fransoa Trifoa 1962. godine, nakon čega je izgradila plodnu karijeru, a igrala je i u svojim osamdesetim godinama.

Osvojila je nagradu Cezar, francuski ekvivalent Oskaru, za najbolju glumicu u ostvarenju “The Old Lady Who Walked in the Sea” 1993. godine.

A post shared by CASTING COMPANY (@casting_company) on Jul 31, 2017 at 4:30am PDT



Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je povodom smrti slavne glumice da je Moro bila “oteleotvorenje francuske kinematografije” i “slobodan duh koji se uvek suprostavljao utvrđenom redu”.