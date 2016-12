Od Timberlejka do Sije: Najprodavaniji singlovi 2016.

Godina koja se približava kraju bila je puna uspešnih muzičkih projekata, a kada je reč o singlovima sa najvećom zaradom, na vrhu liste nalazi se Džastin Timberlejk sa veselom pesmom Can’t Stop the Feeling. Najprodavaniji digitalni hit objavljen u maju prodat je u 2.438.000 primeraka, a pojavio se i u animiranom filmu “Trolovi”.

Ovo je najslušanija pesma u 2016. godini!

Na drugom mestu top liste, prema podacima diskografske kuće Nilsen Mjuzik, nalazi se poznati američki reper Flo Rida sa pesmom My House i 2.217.000 prodatih kopija, a sledi duo The Chainsmokers i njihov veliki hit Closer koji su snimili sa kolegicom Halsi.

Na četvrto mesto liste dospeo je danski pop i soul bend Lukas Graham sa pesmom 7 Years. Ovo je najbolje rangirana pesma iz kontinentalne Evrope još od 2012. godine i Belgijanca Gotyea koji je tada pevao Somebody That I Used to Know.

Na ovoj važnoj listi petoplasirani je Drake sa One Dance i 1.982.000 prodatih kopija od aprila. Ovo je prvi put da se slavni pevač našao u top 10.

Dalje slede Twenty one pilots sa Stressed Out, nominovani za nagradu Gremi u kategoriji Snimak godine.

Džastin Biber osvojio je sedmo mesto liste sa pesmom Love Yourself, takođe prvi put na listi deset najprodavanijih u toku godine. Najveći prethodni uspeh na ovoj listi ostvario je 2012. godine pesmom Boyfriend.

Među 10 najprodavanijih ove godine, našla se još jedna pesma The Chainsmokers. Don’t Let Me Down prodata je u 1.763.000 primeraka.

Na listi se nalaze i Rijana i Drejk sa pesmom Work, Sija i Šon Pol sa Cheap Thrills, Twenty one pilots sa pesmom Heathens i Majk Posner sa hitom I Took a Pill in Ibiza.

Na top 10 listi su i Desiigner sa pesmom Panda objavljenom u februaru, devojke iz Fifth Harmony sa Work From Home i razigrana pesma benda DNCE Cake by the Ocean koja je prodata u 1.398.000 kopija.