Od ljubavi do mržnje: Anđelina ne da Bredu da vidi decu, blokirala je sve njegove brojeve!

Anđelina Džoli navodno ne dopušta da (uskoro bivši) suprug Bred Pit viđa njihovo šestoro dece dokle god ga istražuje FBI. Glumac je očajan i preklinje Anđelinu da joj dozvoli susret sa decom. Osim toga, blokirala je sve njegove brojeve.

Anđelina je izgleda izabrala da ignoriše sve što je vezano za Breda i to čim je dobio papire za razvod braka.

– Blokirala je sve, tako da ni poruku ne može da joj pošalje, svi njegovi brojevi su blokirani – ispričao je izvor za Us Weekly.

Bred je suštinski bio zatečen svime što mu se desilo, kao i brzinom kojom se čitava priča oko razvoda odvija.

– On je van sebe i neprestano plače. Potpuno je zatečen i ne može da shvati da je ona bila u stanju da mu to uradi. Iako je potpuno van sebe trudi se da najmanje ispaštaju deca, ali ovo menja sve, jer od kako je Anđelina podnela papire za razvod on ne viđa decu – rekao je izvor.

Pride, pošto se FBI bavi istragom zbog incidenta u avionu, Bred je očajan što i iz tog razloga ne sme da poseti i vidi decu. Svedoci tvrde kako se Bred posvađao sa svojim sinom Medoksom, ali dodaju da su navodi o nasilju preterani i izmišljeni. Sukob je nastao zbog nepoznatih razloga, a mediji su pisali kako je u dvorištu porodice Džoli-Pit gde se Bred trenutno nalazi viđen i policijski automobil. Anđelina je sa decom odsela u iznajmljenoj kući u Malibuu.

Glumac se u privatnom avionu u kome je sa porodicom leteo iz Francuske u Ameriku, napio i počeo da se svađa sa Medoksom. Toekom celog leta je ‘divljao’, a s takvim ponašanjem nastavio je i kada je avion sleteo pa je pokušao da napusti aerodrom u kamionu za gorivo. Tokom leta neko je iz aviona anonimno nazvao socijalnu službu, koja je onda dočekala porodicu na pisti pa su odmah sa njima obavili razgovor.

Iz FBI-ja su objasnili da se oni bave slučajem zato što se incident dogodio tokom leta pa zbog toga policija u Los Anđelesu nema nadležnost.

– Bred se nada da će se sve vrlo brzo razjasniti i da će uskoro moći da se vidi sa svojom decom, jer i ona žele da vide njega – objasnio je insajder za Us Weekly.

A uskoro bivša gospođa Pit je već organizovala novi dom za nju i decu, čiji najam će koštati 95.000 dolara mesečno i nalazi se na obali okeana, samo je zanimljiva i činjenica da je tu kuću uzela tri nedelje pre nego što je Bredu uručila papire za razvod!