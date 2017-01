Obožavaoci besni jer Majkla Džeksona glumi belac (video)

Informacija da će belac – glumac Džozef Fajns – igrati ulogu Majkla Džeksona u britanskoj seriji Urban Myths, prošle godine izazvala je burne reakcije. Trejler je objavljen u sredu, a bes Džeksonovih obožavalaca, čini se, još je veći.

Urban Myths prikazuje niz priča, uključujući i onu o navodnoj turneji Majkla Džeksona, Elizabet Tejlor i Marlona Branda. Džeksona glumi Džozef Fajns, Tejlorovu glumi Stokard Čening, dok je ulogu Branda preuzeo Brajan Koks.

Obožavaoci od početka smatraju da je uvredljivo da Džeksona glumi bela osoba.

– Ovo je najveće nepoštovanje koje sam ikada video – napisala je jedna osoba na Tviteru.

U intervjuu sa Oprom Vinfri 1993. godine, tu ideju je i sam Džekson odbacio. Opra ga je tom prilikom pitala za navode da želi da ga u reklami za Pepsi glumi dečak koji je belac.

– To je tako glupo. To je smešna, potpuno zastrašujuća priča. To je ludost – kazao je tada Majkl Džekson.

Fajns je za Holivud riporter istakao da film nije biografski.

– Reč je o Majklu tokom njegovih poslednjih dana kada je, moram biti iskren, izgledao znatno drugačije nego kad smo odrastali uz njega. O ulozi se vodila polemika, bio sam zbunjen, ali sam znao da je priča osetljiva, posebno za njegove obožavaoce i porodicu. Ovaj prikaz ne negira ono što je on bio – otkrio je glumac.