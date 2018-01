Objavljene nominacije za Oskare

Jubilarna 90. dodela nagrade Oskar održaće se 4. marta u nedelju u Dolbi teatru u Holivudu.

Danas su objavljene nominacije. Najatraktivnija kategorija je zasigurno ona za najbolji film, a Hollywood reporter piše kako bi sledeći filmovi sigurno trebali da dobiju nominaciju, a to su “Oblik vode”, “Novine”, “Skrivena ljubav”, “Projekat Florida”…

Nominovani za najbolji film:

Call Me By Your Name

Darkest hour

Dunkirk,

Get Out,

Lady Bird,

Phantom Thread,

The Post,

The Shape of Water,

Three Billboards outside Ebbing, Missouri.

Nominovani za najboljeg glavnog glumca

Timoti Čalamet, “Call Me by Your Name”

Danijel Dej-Luis, “Phantom Thread”

Daniel Kaluja, “Get Out”

Geri Oldman, “Darkest Hour”

Denzel Vašington, Roman J. Israel, Esq.

Nominovane za najbolje glavne glumice:

Seli Hokins, “The Shape of Water”

Fransis Mekdormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Margo Robi, “I, Tonya”

Saoirs Ronan, “Lady Bird”

Meril Strip, “The Post”

Nominovane za najbolju žensku sporednu ulogu

Meri Džej Blajdž (Mudbound), Alison Dženej (I, Tonya), Lesli Menvil (Panthom Thread), Lori Metkalf (Lady Bird) i Oktavija Spenser (The Shape of Water).

Nominovani za najbolju sporednu mušku ulogu

Viljem Defo (The Florida Project), Vudi Harleson (Three Billboard outside Ebbing, Missouri), Ričard Dženkins (The Shape of Water), Kristofer Plamer (All the Money in the World) i Sem Rokvel (Three Billboard outside Ebbing, Missouri).

Nominovani u kategoriji najbolji reditelj

Kristofer Nolan (Dunkirk), Džordan Pil (Get Out!), Greta Gervig (Lady Bird), Pol Tomas Anderson (Phantom Thread) i Đulijermo del Toro (The Shape of Water).

Nominovani za najbolji originalni scenario

The Big Sick, Get Out, Lady Bird, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Najviše nominacija njih čak 13 dobio je film “The Shape of Water”(Oblik vode).