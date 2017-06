Novi trend među teniserkama: Karolin Voznjacki se slikala potpuno gola (foto, video)

Nije tajna da su teniserke među najzodnijim ženama na svetu zbog svakodnevnih napornih treniga.

Nekada prva teniserka sveta Dankinja Karolin Voznjacki pokazala je kako izgleda kada “na sebi ima samo reket”.

A post shared by Caroline Wozniacki (@carowozniacki) on Jun 27, 2017 at 7:24am PDT

Karolin je pozirala za “ESPN” i fotografijama dokazala da je u top formi za predstojeći Vimbldon.

-Karolin Voznjacki je spremna za Vimbldon stoji u opisu fotografija a fanovi su oduševljeno komentarisali ovaj potez teniserke.

Caroline Wozniacki is ready for Wimbledon … and the cover of ESPN’s ninth annual Body Issue. pic.twitter.com/MjpJFCmESE

— ESPN (@espn) June 27, 2017