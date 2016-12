Novi spot: Fergi poručuje svemiru da život ide dalje

Dok ne stigne novi album, koji najavljuje za januar, Fergi strasti smiruje daleko smernijim klipom za singl Life Goes On u odnosu na provokativni spot za pesmu M.I.L.F. $.

Tokom januara bi (napokon, poručuju njeni obožavaoci) trebalo da izađe novi, dugo očekivani Fergin album Double Dutches.



– Nadam se da će to biti što pre. Što pre je moguće, ciljam na januar. Nadam se januaru. Znate, svi imaju te praznične stvari i sve to da urade, ali spremna sam. Spremna sam da pustim to sve u svemir – otkrila je pevačica.

Ako se Fergini planovi budu ostvarili, biće to dobar početak 2017, dok će ovu godinu pevačica zaključiti spotom za svoj najnoviji singl, Life Goes On.

Pesma i spot su totalna suprotnost hitu M.I.L.F. $, iako Fergi i ovde izgleda podjednako zanosno.