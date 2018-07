Novi izazov: Sara Džesika Parker je glumica, dizajnerka obuće, a sada je i urednica (video)

Dvadeset je godina prošlo otkako je emitovana prva epizoda serijala “Seks i grad”, u kojem je glumica Sara Džesika Parker u liku novinarke i trendseterke Keri Bredšo osvojila gledaoce širom sveta. Danas omiljeno štivo 53-godišnje glumice nisu modni magazini, već knjige.

Naime, ova producentkinja, dizajnerka cipela i modna ikona, čije se bogatstvo procenjuje na 135 miliona dolara, ne odoleva novim poslovnim izazovima, a najnoviji je mesto urednice – biblioteke. Pod nazivom SJP for Hogarth, a to je deo izdavačke imperije Penguin Random House, Parker kao urednica u novoj biblioteci otkriva nove književne talente i promoviše njihova dela.

Prva među njima je 27-godišnja Amerikanka indijskog porekla Fatima Farheen Mirza, čija je debitantska knjiga “Mesto za nas” (A Place for Us) nedavno promovisana u knjižari Barnes and Noble u Njujorku. Knjiga, koju je autorka počela da piše s 18 godina, kao brucoškinja Univerziteta u Kaliforniji, govori o životima Rafika i Lejle koji se bore sa životnim izborima svoje troje dece Hadije, Hude i Amara, a centralna priča prati Hadijinu udaju, koja se uprkos porodičnim očekivanjima, udaje iz ljubavi, a ne zbog poštovanja tradicije.

– Kada sam prvi put uzela knjigu, bila sam zatečena ne samo snagom reči i osećajima koji su se probudili u meni, nego mladošću autorke i njenim talentom. Nisam htela da ispustim knjigu iz ruku, tako da sam na neki način postala Fatimin talac. Plakala sam, smejala se, srce mi se slomilo…, ali bila sam srećna što imam čast da ovu prekrasnu priču otkrijem svetu. Vrlo je dirljiv način na koji Fatima prikazuje ljubav prema porodici i kulturi indijskih muslimana u Americi, kao i želju da glavna junakinja ide svojim putem, nastojeći da time ne povredi svoje bližnje – rekla je Sara Džesika Parker, strastvena ljubiteljka knjiga i počasna predsednica Američkog udruženja knjižara (ALA).

Upravo je za to udruženje lani osnovala “Book Club Central”, online platformu koja se zalaže za čitanje preporučujući naslove uz razmenu komentara o knjigama, a još ju je 2012. predsednik Obama uključio u program “Turnaround Arts”, gde je podsticala na čitanje decu u problematičnim školama širom Amerike.

– Od malih nogu sam zaljubljena u čitanje i knjige su zaista moji iskreni i bliski prijatelji. Jako cenim veštinu pripovedanja i talenat nadolazećih autora čije me knjige nadahnjuju – rekla je glumica. Otkrila je da joj je omiljena reč baš knjiga, dok je njenoj mladoj štićenici Fatimi omiljena reč mesec, o čemu svjedoči i ilustracija na naslovnici knjige.