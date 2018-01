Novi album Džastina Timberlejka: Pesme u duhu tradicionalnog američkog roka

Povezane vesti



Desetostruki dobitnik nagrade Gremi, Džastin Timberlejk objaviće četvrti studijski album, “Man Of The Woods”, 2. februara za „RCA rekords“. Digitalni album će biti u pretprodaji od danas kada izlazi prvi singl. U pesmi “Filthy” Džastin je koautor i koproducent.

Man Of The Woods je po svemu sudeći Džastinov najambiciozniji projekat do sada, kako zvučno, tako i tekstualno.

Ovo je takođe i Timberlejkov prvi zaokret ka tradicionalnoj američkoj rok muzici, uz moderne uticaje jakih saradnika kao što su “The Neptunes”, Timbaland, Kris Stejplton i Ališa Kiz.

Džastin Timberlejk je novi album posvetio svom sinu i supruzi i on predstavlja njegovo lično, emotivno i muzičko putovanje od Memfisa do mesta gde se nalazi danas, prenosi Tanjug.

Šarenolika, futuristička muzika pesme Filthy vizuelno je ispraćena radom revolucionarnog, višestruko nagrađivanog reditelja, Marka Romaneka.

U ovom neobičnom video-spotu, Timberlejk igra savremenog inovatora koji se sprema da predstavi svoj novi izum svetu. Ovo je već druga saradnja sa Romanekom, prva je bila na spotu Cant Stop This Feeling.

Nakon singla Filthy i izlaska albuma Man Of The Woods, Timberlejk će objaviti još tri dodatna video-spota, sa tri različita reditelja.

Ovi dodatni spotovoi biće urađeni za još tri pesme sa albuma, a izlaziće jedan za drugim, počevši od 18. januara, zaključno sa izlaskom albuma 2. februara.

Dva dana nakon toga, Timberlejk će održati svoj šou nastup u pauzi „Pepsi superboula“ u nedelju, 4.februara.

A post shared by Club Conectat (@clubconectat) on Jan 5, 2018 at 8:53am PST



Album Man Of The Woods pojaviće se i na vinilu koji će imati digitalni kod za skidanje sa interneta.

Multitalentovani glumac i muzičar, Džastin Timberlejk, do sada je prodao preko 32 miliona albuma širom sveta, imao je rasprodate arene na svim kontinentima, nagrađen je velikim brojem nagrada i nominacijama i spada u visoko poštovane ljude u šou biznisu.