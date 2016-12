Njujorški kritičari proglasili najbolje filmove godine

Njujorški krug filmskih kritičara (New York Film Critics Circle) proglasio je mjuzikl Dejemijana Šazela La La Land za najbolji film godine.

Ta organizacija, koja okuplja filmske kritičare iz medija sa sedištem u Njujorku, objavila je preko Tvitera svoje nagrade. One su raspoređene na nekoliko filmova koji se smatraju i pretendentima za Oskara.

Film o odrastanju crnog gej mladića Moonlight osvojio je tri nagrade: za režiju (Beri Dženkins), fotografiju (Džejms Lakston) i sporednu mušku ulogu (Maheršala Ali).

Tri nagrade osvojio je i film Manchester by the Sea, porodična drama o stricu i bratancu: za glavnu mušku ulogu (Kejsi Aflek), scenario (Kenet Lonergan) i sporednu žensku ulogu (Mišel Vilijams).

Mišel Vilijams je nagrada za sporednu glumicu dodeljena i za film Certain Women u režiji Keli Rajhart.

Njujorški kritičari su proglasili Izabel Iper za najbolju glumicu za uloge u filmu Elle Pola Verhuvena i The Things to Come Mije Hansen-Love.

La La Land osvojio je samo jednu nagradu – za najbolji film. Mjuzikl o ljubavi između džez pijaniste i neafirmisane glumice sa Emom Stoun i Rajanom Goslingom istog dana je postao i film sa najviše (12) nominacija za Nagradu po izboru kritičara (Critics Choice Award).

Pre dva dana Nacionalno udruženje filmskih kritičara proglasilo je Manchester by the Sea za film godine, a u nedelju će svoj izbor najboljih filmova za ovu godinu objaviti Udruženje filmskih kritičara Los Anđelesa.

Lista nagrađenih

Film: La La Land

Režija: Beri Dženkins, Moonlight

Glavni glumac: Kejsi Aflek, Manchester by the Sea

Glavna glumica: Izabel Iper, Elle

Sporedni glumac: Maheršala Ali, Moonlight

Sporedna glumica: Mišel Vilijams, Manchester by the Sea i Certain Women

Scenario: Kenet Lonergan, Manchester by the Sea

Animirani film: Zootopia

Fotografija: Džejms Lekston, Moonlight

Prvi film: The Edge of Seventeen i Krisha

Strani film: Toni Erdmann (Nemačka)

Dokumentarni film: O.J.: Made in America