Nikol Kidman otkriva svoje modne tajne: Haljina je prava, tek ako u njoj mogu da plešem

Oskarovka Nikol Kidman koja uskoro puni 50 godina, nedavno je zablistala u Kanu u divnim haljinama, a čini se da uvek izabere pravi model koji joj fantastično stoji. U intervjuu za VanityFair, lepa glumica je otkrila neke svoje modne tajne i kako joj uspeva da uvek izgleda sjajno…

Bili ste prava princeza na filmskom festivalu u Kanu pre par nedelja, kako ste se izborili sa mnogobrojnim promenama garderobe za taj događaj?

– Sjajno sam se provela u Kanu. Otputovala sam u Australiju, a pre toga u Englesku nakon Kana i sa dosta ljudi sam razgovarala o filmovima, a oni su svi u stvari želeli da razgovaramo o haljinama! Rekla sam sebi: O moj Bože! Moda je tako moćna stvar! Oduvek sam volela modu. Volim da budem u toku, da sam bliska s modom, ali to retko vodi do toga da se zaista i obučete u to što vidite.

Verujte mi, ne oblačim se tako kod kuće. Tako, da kada se pojavi mogućnost da se obučete kao sada u Kanu, prihvatite takvu priliku svim srcem. Volim to da radim i zaista je zabavno. Takođe volim i razne dizajnere. Sviđa mi se njihova briga i posvećenost oko svakog detalja. Kada je stigla haljina Kevina Klajna, suknja je bila zaista neverovatna. Doslovno sam ostala otvorenih usta kada sam je videla. A onda bacite pogled na Armanijevu haljinu – vez i lepota, jednostavno je bila predivna. To je umetničko delo. Sve je ručno šiveno.

Imate li neka pravila i kriterijume pri odabiru toalete za pojavljivanje na crvenom tepihu?

– Apsolutno. Jedino o čemu razmišljam pri izboru je da se u tome osećam opušteno. Pa čak i ako je nešto poput Rafove haljine, ja sam u njoj bila opuštena. Sela sam kraj svog direktora sa ogromnom količinom haljina koje su kao vodopad padale po njemu. Bilo je zabavno. Takođe moram da budem sposobna da plešem u haljini koju izaberem. Dobro, ako ne baš da plešem, barem da se njišem!

Ovog 20. juna, slavite 50. rođendan. Da li sada znate nešto što biste želeli da ste znali ranije?

– Nema previše toga što bih poželela da sam znala ranije, sem ideje da prihvatite sve što vam se dešava i budete srećniji. Moja baka je bila jako dobra prema meni, a pre nego što je preminula, rekla mi je: “Budi srećna Niki. Pusti sve.” Mislim, to su reči koje je najlakše izreći, ali treba to i prihvatiti, teško je, zato sam odlučila da se u Kanu zabavljam i budem srećna. Kroz svoj posao moram da budem kreativna i da izrazim veliki spektar emocija, a to me čini srećnom, ali u mom životu, posebno mislim na onaj posvećen deci, jednostavno želite da njihove živote ispunite radošću. Zato danas to naglašavam sebi više nego pre, da bih obezbedila što više ljubavi i sreće. Kada možete da birate da volite, uvek izaberite ljubav – rekla je Nikol.