Nikol Kidman o braku s Tomom Kruzom: Ne mogu da verujem da sam se tako mlada udala

Nikol Kidman dala je intervju za magazin “Red” i u njemu se osvrnula na jedan od najvažnijih događaja u svom životu, za koji bi verovatno najviše volela da se nije desio – udaju za Toma Kruza.

Slavna glumica je u to vreme, 1990. godine, imala 23 godine, ali iz ove perspektive očigledno je da Nikol smatra da je to bila loša odluka kojoj su kumovali njena mladost i neiskustvo.

Iako su Nikol i Tom bili jedan od onih čuvenih holivudski superparova čiji je brak trajao 11 godina, ispostavilo se da to uopšte nije bila idilična veza. Zbog toga se Nikol danas čudi sama sebi jer se udala toliko mlada.

– Prerano sam se udala, bila sam veoma mlada kada se to dogodilo. Sada, kada pomislim na to, ne mogu da poverujem. Pogledajte, recimo, Tejlor Svift. Koliko ona ima godina, 26? Ja sam već tada imala dvoje dece i bila sam uveliko u braku. Ali tada sam to želela – kaže Nikol.

Nikol i Tom su se razveli se rastao 2001. a dvoje usvojene dece je ostalo kod Toma, što se izuzetno loše odrazilo na njen odnos sa Belom i Konorom Kruzom, sa kojima godinama nije imala kontakt.

Nikol je danas u braku sa muzičarem Kitom Urbanom s kojim ima dve ćerke, a Tom je bio u još jednom braku sa Kejti Holms s kojom ima ćerku Suri.