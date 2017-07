Nikad objavljeni snimci: Novi dokumentarac otkriva tajni ljubavni život princeze Dajane (video)

Brat britanske princeze Dajane, erl Čarls Spenser, pokušao je da spreči emitovanje u Velikoj Britaniji dokumentarnog filma u kojem preminula princeza evocira svoj ljubavni život i propali brak s princom Čarlsom, prenose britanski mediji.

Britanski televizijski kanal Kanal 4 potvrdio je u razgovoru sa Dajaninim bratom, Čarlsom Spenserom, da će dokumentarac ipak biti prikazan kako je predviđeno u programu, u nedelju 6. avgusta.

Princeza Dajana u dokumentarcu otkriva kako je pet godina nakon venčanja jecajući otišla kod kraljice kada je potvrdila da je njen brak sa Čarlsom „bez ljubavi“.

– Otišla sam kod glavne dame i rekla: “Ne znam šta da radim.” Ona mi je odgovorila da takođe ne zna šta da radim. To je bilo to. To je bila ‘pomoć – rekla je Dajana, prenosi Gardijan.

Dajana u filmu govori kako je razmišljala da pobegne iz Bakingemske palate 80-ih godina sa svojim telohraniteljem Barijem Manakijem, u kojeg se zaljubila, a koji je 1987. godine poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Princeza čak pominje da je njen ljubavnik „možda eliminisan“. U filmu Dajana takođe govori o bračnim problemima s princom Čarlsom i kritikuje kraljevsku porodicu, posebno kraljicu Elizabetu Drugu od koje, kako navodi, nije imala podršku.

Film “Dajana: Njenim sopstvenim rečima (Diana: In Her Own Words)” snimljen je na osnovu snimaka od 1992. do 1993. godine, koje je napravio Piter Setelen, profesor dikcije princeze, preminule 31. avgusta 1997. godine u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Snimci su pronađeni u raciji doma Pola Barela, bivšeg kraljevskog batlera, a 2004. godine su vraćeni Satelenu.

Pomenuti snimci delom su već prikazani 2004. godine na američkoj televizijskoj mreži En Bi Si, a trebalo je da budu deo Bi-Bi-Sijevog dokumentarca za desetogodišnjicu smrti. Poslanik ser Tedi Tejlor zatražio je da se zabrani emitovanje snimaka za života Dajaninih sinova.

Uprkos tome što nikakva zvanična zabrana nije proglašena, dokumentarac je ipak povučen, iako je na njega do tada potrošeno 100.000 funti.

Britanski mediji sve više posvećuju pažnju pokojnoj princezi kojoj će uskoro biti 20 godina od pogibije.

Najava o emitovanju dokumentarca izazvala je i reakciju Dajanine prijateljice Roze Monkton, koja to smatra „neuviđavnim“.

– Zamislite kako će se rastužiti njena porodica, posebno njeni sinovi – rekla je ona.

Kanal 4 insistira na istorijskoj dimenziji dokumentarca.

Dajanini sinovi, prinčevi Vilijam i Hari, pojavili su se nedavno u drugom dokumentarnom filmu u kojem navode da su imali kratak razgovor s majkom na dan njene smrti i da mnogo o tome razmišljaju i posle 20 godina.