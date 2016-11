Nije izdržao: Džastin Biber u suzama na koncertu (video)

Džastin je navikao da Belieberi budu preplavljeni emocijama na njegovim koncertima. Ali tokom jednog Nemačkoj ove nedelje, on se rasplakao.



On je zastao da bi obrisao suze dok je izvodio naslovnu temu sa najnovijeg albuma “Purpose”. Na video snimku iz Frankfurta, vidi se kako Džastin briše suze u svojoj Metalika majici.

Ovo nije prvi put da se Džastin ovoliko razneži. On je plakao i na svom povratničkom nastupu dok je pevao “What Do You Mean” na VMA 2015.

Pop pevač će imati šansu da oslobodi iz sebe sve tokom nastupa koji će se prenositi iz Ciriha, tokom dodele American Music Awards.