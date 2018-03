Neverovatni zahtevi Bijonse i Džej Zija: Deca će spavati u zlatnim krevetima s posteljinom od svile?

Povezane vesti



Biće to njihova druga zajednička turneja, ali ovoga puta Bijonse i Džej Zi na put oko sveta krenuće sa svoje troje dece i to u stilu. Prema napisima magazina Heat, već dobro poznati po neverovatnim zahtevima na nastupima, slavni bračni par ovog je puta otišao i korak dalje.

Bijonse i Dže Zi od organizatora traže da za njihove blizance na svakoj lokaciji budu dečji kreveti izrađeni od 18-karatnog zlata, kako bi imali najbolji mogući smeštaj.

– Bijonse je navikla da ima najbolje, a to što će iduće mesece provesti na putu, ne znači da i tada ne mora da uživa u luksuzu kakvav želi – otkrio je izvor blizak paru.

To bi značilo da cela garderoba gde će da borave mora biti temperirana na tačno 25,5 stepeni Celzijusa i ispunjena mirisnim svećama od ruže. Ako ste mislili da je samo Bijonse zahtevna, prevarili ste se, jer jednako izbirljiv je i njen suprug, Džej Zi. On zahteva da gde god da se pojavi na raspolaganju moraju da mu budu kutije pune Ace of Spades šampanjca.

– Čak će i blizanci boraviti u luksuzu, budući da su Bej i Džej zatražili dečje krevete izrađene od 18-karatnog zlata i posteljinu od svile. Novac za njih zaista ne predstavlja nikakav problem, jer znaju da će zaraditi neverovatan iznos čim karte krenu u prodaju.

Turneja ‘On the Run II’, započeće u Kardifu, a pošto prođu Evropu, potom i Severnu Ameriku, sve će završiti spektaklom u Vankuveru. Za razliku od prošle turneje, ovog puta imaju gotovo dvostruko više nastupa, zato se nagađa kako će na račun inkasirati 198 miliona dolara.

– Budući da sa sobom vode decu, s njima će na put i dadilje, kao i lični frizeri i vizažisti, kao i stilisti. S njima će na turneju i šest telohranitelja, a dodatno osiguranje imaće u svakom hotelu i koncertu. Znaju i sami da opreza nikada dosta, zato će potrošiti koliko god treba kako bi njihova deca bila u potpunosti sigurna.