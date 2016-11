Neverovatan trougao: Džej Zi je prevario Bijonse sa Kris Džener?

Izgleda da nema kraja raspravi o tome ko je “Becky with the Good Hair” u kojoj Bijonse peva u pesmi “Sorry”. Ali najnovija teorija je toliko suluda da smo morali da joj posvetimo malo pažnje…

Dakle, frizer Entoni Pazos, koji je uređivao Bijonsinu kosu za dodelu VMAs nagrada i SuperBowl ranije ove godine, tvrdi da je Beki zapravo Kris Džener!

Da li to znači da je Džej Zi varao Bej sa majkom Kardašijan/Džener klana?

I da i ne. Entoni tvrdi da ova pesma zapravo ima preneseno značenje i da nije reč o emotivnoj već poslovnoj prevari.

– Najbolje od svega je to što niko neće poverovati u ovu teoriju jer, kao, Džener je starija žena i zašto bi Džej Zi to radio – rekao je on za Daily Mail.

– Ali ako razmislite o tome, sve ima smisla.

On je objasnio da je ta glasina kružila među svim ljudima koji su radili sa Bijonse proteklih meseci. Diva navodno zamera svom suprugu što je razmatrao poslovne ponude sa Kris Džener.

– Osim toga, Kris stvarno ima kvalitetnu kosu, a Beki je generičko ime koje se u afroameričkoj zajednici koristi za sve belkinje – objašnjava on.

Izvor blizak porodici Džener kazao je za E! da je Kris iznenađena ovim vestima i da misli da je sve samo jedna šala, daleko od istine. Ali mi dobro znamo da u svakoj šali ima istine, zar ne?