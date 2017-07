Neutešni Rio Ferdinand: Pre dve godine umrla mu je supruga, a sada je ostao i bez majke

Dve godine nakon što mu je od raka dojke preminula supruga Rebeka, Rio Ferdinand doživeo je novi veliki gubitak. Takođe od raja dojke, juče je u bolnici preminula njegova 58-godišnja majka, Dženis Fort.

Gospođu Fort u izjavi za medije opisali su kao “predanu majku” i “inspiraciju” i istakli kako je čitava porodica potrešena.

Pre šest meseci slavni fudbaler otvorio se u dokumentarcu za BBC i pričao o životu posle gubitka supruge i zaplakao pred kamerama, ali i priznao da je razmišljao o samoubistvu.

U intervjuu za The Guardian 2014. godine Rio je pričao o divljenju koje je gajio prema svojoj majci. “Imala je samo 17 godina kada me je rodila, ali bila je to jaka devojka”, rekao je. “Njena majka Irkinja napustila je porodicu kad joj je bilo samo osam godina”, dodao je.

Dženis se pojavila i u ranije spomenutom dokumentarcu te je bivšem fudbaleru nakon gubitka supruge bila velika podrška. Neutešnom samohranom ocu poruke podrške pristižu sa svih strana sveta.