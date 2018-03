Neta Barzilai je favorit na Eurosongu: Za samo jedan dan skupila je više od milion pregleda! (video)

Neobična i potpuno drugačija od svega što smo do sada čuli i videli, Neta Barzilai, predstavnica Izraela na predstojećem Eurosongu, svojom pesmom obara sve rekorde, a na zvaničnim sajtovima koji se bave izborom za najbolju pesmu na Eurosongu, Neta ubedljivo drži prvo mesto.

Potpuno moderna pesma u kojoj Neta savršeno kombinuje bitboxing i svoj glas, uz sjajan ritam, naprosto vas teraju da ovu numeru preslušate više puta.

Stihovi su takođe vrlo intrigantni i obraćaju se nekoj mlađoj generaciji, ali će se i neki malo stariji lako pronači u njima, posebno jer je napravljena u skladu sa aktuelnom svetskom temom o seksualnom uznemiravanju.

Look at me, I’m a beautiful creature

I don’t care about your modern time preacher

Welcome boys to my show, I will teach ya

Drum drum ah ooh, drum drum ah ooh

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear’s running away

The Barbie got something to say, hey

My ‘Simon says’ leave me alone

I’m taking my Pikachu home

You’re stupid just like your smartphone

Wonder Woman don’t you ever forget

You’re divine and he’s about to regret