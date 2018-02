Nestao u jeku popularnosti: Brendan Frejzer otkrio razlog povlačenja iz Holivuda

Povezane vesti



Brendan Frejzer otkrio je u intervjuu za GQ razloge zbog kojih je skoro potpuno nestao iz Holivuda.

Brendan je prvu veću ulogu dobio 1992, u filmu “Pračovek iz Kalifornije”, a uloga u “Džordžu iz džungle” 1997. godine lansirala ga je među zvezde.

Godine 2000. glumio je sa Elizabet Harli u filmu “Začaran”, a možda najveću pažnju javnosti dobio je ulogom u filmskom serijalu “Mumija”, gde je glumio s Rejčel Vajs. Ali, u posljednjih nekoliko godina njegova karijera je u padu, a u javnosti je viđen retko.

U intervjuu, koje inače retko daje, glumac je opisao “depresivni incident” zbog kojeg se povukao iz javnosti.

Prema njegovim rečima, glumca je 2003. godine seksualno uznemiravao Filip Berk, koji je tada bio predsednik HFPA, tokom ručka u hotelu u Beverli Hilsu.

-Levom rukom me je uhvatio za zadnjicu, spustio je niže, i počeo da pomera ruku. Osetio sam mučninu. Osećao sam se kao malo dete. Kao da mi je knedla u grlu. Mislio sam da ću zaplakati, rekao je 49-godišnji glumac za GQ.

Berk je optužbe žestoko odbacio i Frejzerovu verziju događaja nazvao izmišljotinom. On je u svojim memoarima napisao da je glumca potapšao po zadnjici – u šali.

Frejzer tvrdi da je odmah nakon incidenta napustio hotel i da o događaju nije rekao nikome, osim svojoj supruzi.

-Nisam hteo da se raspravljam s ljudima u vezi sa tim kako se osećam, ili da to postane deo moje biografije. Postao sam depresivan. Krivio sam sebe i bio sam očajan jer sam sebi govorio ‘nije to ništa, tip me je samo dodirnuo’. Leto je prošlo i ne mogu da se setim na čemu sam radio sledeće, rekao je.

Glumac je dodao da ga je taj incident naterao da se povuče i da se oseća nepoželjno. Nakon toga, osetio da ga HFPA izbegava i nakon 2003. nije dobio mnogo pozivnica za Zlatne globuse.

A post shared by Revista Vanidades USA (@vanidadesusa) on Feb 23, 2018 at 9:20am PST

Oni su, međutim, odbacili njegove optužbe i istakli da njegov “pad u karijeri nije njihova krivica”.

Osim “depresivnog incidenta”, Frejzer je imao i brojne druge probleme koji su ga kočili u karijeri. Skoro sedam godina boravio je po bolnicama, a iza sebe ima i nekoliko hirurških intervencija. Ima velikih problema ima sa kičmom, zbog čega je bio na laminektomiji, a imao je probleme i sa kolenima, i sa glasnim žicama.

-Preselio sam se, razveo… Neka deca su rođena i sad odrastaju, rekao je Frejzer, koji ima tri sina.

Najstariji – 15-godišnji Grifin, pati od autizma. Tu su i 13-godišnji Holden i 11-godišnja Lelanda.

-Grifin se nalazi u autističnom spektru. Potrebna mu je posebna ljubav, i on to shvata. To shvataju i njegova braća, još od malih nogu, objašnjava.

A post shared by GQ (@gq) on Feb 22, 2018 at 9:17am PST

Godine 2016. preminula mu je majka.

-Sahranio sam majku. Mislim da sam bio ožalošćen, ali nisam znao šta to znači, rekao je.

Uprkos svemu što mu se dogodilo, intervju je završio optimizmom.

-Sada se osećam mnogo bolje, rekao je.