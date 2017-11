Nepoželjan u filmskom svetu: Ridli Skot briše scene sa Kevinom Spejsijem iz novog filma Povezane vesti

Scene sa Kevinom Spejcijem će biti isečene iz tek završenog filma Ridlija Skota zbog sve brojnijih optužbi upućenih američkoj zvezdi za seksualno uznemiravanje, ali bi film trebalo ipak da uđe u bioskopske sale za mesec i po dana.

Skot koji je poznat po tome da je efikasan reditelj, ne namerava da menja najavljeni datum izlaska filma – 22. decembar.

Sve scene s Kevinom Spejcijem iz filma “All the Money in the World” će biti isečene i ponovo će biti nasnimljene sa glumcem Kristoferom Plamerom, potvrdio je sinoć pi-ar ovog filma Sajmon Hols.

Osobe bliske produkciji filma rekle su da je Plamer odmah počeo snimanje novih scena u ulozi Džeja Pola Getija. Očekuje se da će druge dve zvezde filma Mark Valberg i Mišel Vilijams učestvovati u snimanju novih scena.

Film je trebalo da ima svetsku premijeru na festivalu Američkog filmskog instituta u Los Anđelesu 16. novembra ali je povučen ranije ove nedelje posle niza optužbi upućenih Spejsiju za seksualno uznemiravanje. Spejsi je takođe izbačen iz ekipe serije “Kuća od karata” (House of Cards) koja je i suspendovana kada su izbile optužbe protiv njega.

Film “All the Money in the World” je pripremam za američku sezonu filmskih nagrada a reklamna kampanja u kojoj je vrlo istaknut Spejsi već je mesec dana u jeku. Međutim, planovi su dovedeni u pitanje od kada su počele svakodnevno da stižu nove optužbe Spejsiju za seksualno uznemiravanje.

Film govori o događajima oko otmice 16-ogodišnjeg Džona Pola Getija Trećeg i pokušaja njegove majke da ubedi ; Džej Pol Getija, njegovog dedu milijardera da plati otkup.

Plamer (87) je, prema izveštajima, bio i Skotov prvi izbor za ulogu starijeg Getija ali je reditelj bio pritisnut da angažuje neko slavnije ime.

Prve navode o seksualnom uznemiravanju izneo je glumac Entoni Rep koji je obelodanio događaj iz 1986. kada je imao 14 godina i kada ga je tada 26-ogodišnji Spejsi, pijan pokušao da ga zavede. Spejsi je u saopštenju izjavio da je “užasnut” zbog tvrdnji da je seksualno uznemiravao dečaka pre nekoliko decenija i tada je prvi put otvoreno rekao da je homoseksualac. Posle toga su počele da stižu i druge optužbe upućene Spejsiju. ;