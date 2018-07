Neposredni i srdačni: Princ Vilijam i Kejt Midlton čestitali pobedu Novaku Đokoviću (video)

Finalni meč Novak Đokovića iz kraljevske lože posmatrali su princ Vilijam i Kejt Midlton, a nakon teniskog meča su se susreli sa srpskim teniserom. Kejt i Vilijam su Novaku čestitali na pobedi, a uspeli su da razmene i nekoliko rečenica.

Kraljevski par je oduševljen Stefanom Đokovićem, Novakvim sinom.

– On je prišao baš kada sam krenuo da odgovorim na pitanje u intervjuu, tako da je to bio zaista poseban momenat. Bio sam nervozan, nadao sam se da će on biti tamo, zaista je bilo prelepo. Kako su vaša deca? – upitao ih je Nole kroz smeh.

– Dobro, hvala. Pokušavaju da drže teniski reket u ruci, ali i da igraju fudbal – rekao je Vilijam, nakon čega su se svi nasmejali.

– Bilo mi je drago da razgovaram sa vama – odgovorio je Novak, a onda mu je Kejt još jednom čestitala.

– Čestitamo! Želimo vam prijatno leto! – poručila je vojvotkinja. Pogledajte u nastavku kako je izgledao njihov razgovor: