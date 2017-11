Neočekivan kraj: Koji lik umire u novom serijalu “Vil i Grejs”

Vest da se vesela četvorka vraća na male ekrane, obradovala je sve ljubitelje kultne serije “Vil i Grejs“.

A post shared by Debra Messing (@therealdebramessing) on Aug 3, 2017 at 7:15pm PDT



Vil, Grejs, Karen i Džek, okupili su se posle 10 godina da bi ponovo snimili nekoliko scena legendarnog sitkoma “Vil i Grejs”, ali u poslednjoj epizodi nove verzije preminula je kućna pomoćnica Rosario.

A post shared by SKÆRM (@skaermpaainsta) on Nov 3, 2017 at 6:43am PDT

Produkcija je povukla ovaj potez zbog odluke Šeli Morison da se povuče iz glume.

-Šeli nam je teškog srca saopštila da se povlači iz glume, i da neće moći da bude deo novog projekta. Poštujemo njen izbor i želimo joj sve najbolje, rekao je autor serije Maks Mačnik.

O oproštaju luckaste Karen od Rosario svi govore, a mnogi joj zbog ove maestralne glume predviđaju brojne nagrade.

Thanks everyone for watching, tweeting, laughing & crying with us tonight. ❤️ Te amo, mami. #WillAndGrace pic.twitter.com/da1jlChVKE

-Ja sam znala kako se epizoda završava, ali sam svejedno plakala. Volimo te i nedostajaćeš nam Rosario, napisala je Debra Mesing, koja igra Grejs u seriji.

Ok, I’m crying again. And I️ knew how the episode ended! Wow. Rosario. Shelley. We love you and miss you. Te amo. ❤️

— Debra Messing (@DebraMessing) November 3, 2017