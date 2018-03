Neobična ljubavna priča oskarovke Frensis Mekdormand i reditelja Džoela Koena

Glumica Frensis Mekdormand u nedelju je dobila svog drugog Oskara za najbolju glumicu, za ulogu u filmu Tri bilborda izvan grada.

Prvu zlatnu statuu osvojila je 1997. godine za ulogu u filmu Fargo kada je takođe proglašena najboljom glumicom. Ali, ko zna da li bi se išta od toga dogodilo da nije bilo njenog supruga, reditelja Džoela Koena koji je morao da je nagovara da prihvati te, ali i mnoge druge uloge na kojima je izgradila karijeru.

Glumica i reditelj u braku su već 34 godine, što je za holivudske standarde cela večnost, a tokom tih godina sarađivali su i na nekoliko filmova pa su osnovali porodicu. Njihova ljubavna priča je zanimljiva i inspirativna, a njeni počeci sežu u davnu 1983. godinu.

Tada su Džoel i njegov brat Itan, poznatiji i kao rediteljska braća Koen, održali audiciju za svoj debitantski film Krvavo jednostavno na koju je došla i mlada Frensis Mekdormand. Frensis je tada glumila da je teško dostupna i odbila je da se pojavi u drugom krugu audicije, ali je na kraju ipak dobila ulogu.

Film se snimao u gradu Ostinu u Teksasu, a Frensis, koja je veliki “knjiški moljac”, na set je ponela samo jednu knjigu koju je pročitala odmah, pa je pitala Džoela može li da joj nešto preporuči i pozajmi, na šta joj je on doneo celu kutiju knjiga.

– Pitala sam ga s kojom da krenem, a on mi je rekao da prvo pročitam ‘Poštar uvek zvoni dvaput’ – ispričala je u intervjuu za The Daily Beast.

– Zatim sam ga jedne večeri pozvala kod sebe da razgovaramo o knjizi, na šta je on odmah pristao. Tako je sve krenulo i mogu reći da me zaveo književnošću.

Godinu dana kasnije, 1984., par se venčao, a Frensis nije bila tipična mlada. Naime, njen venčani prsten pripadao je Džoelovoj bivšoj ženi, od koje se razveo krajem sedamdesetih, a glumici to navodno nije smetalo jer je “praktična i ne voli da baca stvari”, kako navodi The New York Times.

Par je godinama bio u braku bez dece, sve dok 1995. godine nisu odlučili da usvoje dečaka iz Paragvaja. Pedro Mekdormand Koen danas je 21-godišnji lični trener, a Frensis je i sama bila usvojena. Iako je rođena u SAD-u, kada je imala godinu i po, usvojio ju je jedan kanadski par, a sa svojom biološkom majkom nikada nije htela da ostvari kontakt.

A sem što su u srećnom braku duže od većine holivudskih parova, Frensis i Džoel pobijaju i predrasude o tome da parovi nikada ne bi trebali da rade zajedno. Njih dvoje do sada su sarađivali na mnogo filmova, a ona tvrdi da je upravo to i razlog njihove dugovečnosti.

– Iuzetno je osvežavajuće raditi s nekim koga volite i koga se ne pribojavate – otkrila je glumica za The New York Times i dodala da, osim zajedničkog rada, na njihov brak pozitivno utiče i odvojenost, jer tada imaju nove teme za razgovor.