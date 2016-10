Ne “ložite” se: Idris Elba negirao da je u vezi sa Madonom

Medijska nagađanja o tome da je Madona u vezi s glumcem, muzičarem, di-džejem, a odnedavno i kikbokserom, Idrisom Elbom, negirao je on sam, i to preko svog profila na Tviteru.

Ipak, očevici tvrde da je Idris, nakon svoje prve sportske pobede, strasno poljubio Madonu u restoranu u kome su slavili.

Iako je u petak upisao prvu pobedu u kikboksu, o 44-godišnjem glumcu se ovih dana piše kao o navodnom novom dečku 58-godišnje kraljice popa. Nakon što je ona na svom Instagramu objavila video s Elbine borbe u Londonu, a zatim su se i pojavili na žurci povodom Noći veštica, oni su se zbog paparaca trudili da ne budu viđeni zajedno, ali su sve su glasnija postala šuškanja o njihovoj navodnoj vezi.

Idris Elba negira napise kako je strasno poljubio Madonu, slaveći pobedu. Kako bi se opravdao, danas je na svom Tviter profilu objavio:

– Da li spavam sa Madonom? Ne, vi ludi ljudi. Ne dozvolite da vas “lože” – poručio je Idris svojim prijateljima i obožavaocima.

Am I sleeping with Madonna? No motherfuckers… “Don’t believe the Hype”.

— Idris Elba (@idriselba) October 31, 2016