Navid Negaban zvezda serije “Legion”: Kralj Senki je najmoćniji negativac svih vremena (video)

Druga sezona serije “Legion”, koju hvale i kritičari i publika, bliži se velikom finalu. Zbunjujući i na trenutke psihodeličan svet najmoćnijeg ovozemaljskog superjunaka, mutanta Dejvida Halera (Den Stivens), i u ovom ciklusu poveo nas je na nezaboravno putovanje u konačni obračun dobra i zla. I dok su u es-ef akciji sjajnog Noe Holija, koji “Legiona” potpisuje kao autor i izvršni producent, granice između ova dva sveta zamagljene, uloga ultimativnog negativca i te kako je jasna.

Kralj Senki od prve epizode serijala igra se sa umovima glavnih junaka, praveći od njihove stvarnosti svoj paralelni univerzum. Parazitirajući od domaćina do domaćina, ovaj praiskonski zlikovac tu je od nastanka svemira s jedinim ciljem – da preživi.

Kako se snašao u roli novopostavljenog Kralja Senki, iranski glumac Navid Negaban (2. juna proslavio 50. rođendan), poznat nam po ulozi Abu Nazira u seriji “Domovina”.

– Upravo sam završio snimanja Aladina (nadolazeći blokbaster u kom igra Sultana). Bio sam u Londonu. Pozvonio mi je telefon. Na vezi su bili moji menadžeri koji su mi rekli da me Noa Holi, producent Legiona treba i da je hitno. Koliko je bilo hitno, razumećete ako vam kažem da sam već u sledećih nekoliko minuta bio na Skajpu sa njim slušajući kako mi objašnjava zbog čega bi trebalo da prihvatim sjajnu ulogu Shadow Kinga u njegovoj seriji. Opisao mi je malo seriju, rekao nekoliko reči o liku i upitao – A kad možeš da budeš ovde? Kao svaki profesionalac, spakovao sam svoje stvari i odgovorio – Kad ti kažeš. Bio je to kraj nedelje. Sećam se da sam subotu iskoristio da pogledam što više epizoda serije kako bih se upoznao sa tematikom. U nedelju sam već bio u avionu, a u ponedeljak – na setu” – opisuje Navid svoj prvi kontakt sa Legionom.

Kako je izgledalo “upoznavanje” sa Kraljem Senki? Da li je lako uhvatiti se ukoštac s tako kompleksnom ulogom?

– Bio je to rolerkoster. Uručili su mi scenario za celu sezonu, sve što je do tada bilo napisano i rekli – čitaj. Imao sam samo jedan dan da sustignem ekipu koja je u seriju uhodana od početka snimanja. Doduše, moja uloga je specifična. Više glumaca se promenilo u roli Kralja Senki, pa je s jedne strane bilo olakšavajuće to što sam mogao da započnem sa njim neku svoju priču. Ipak, nisam mogao tek tako da zaboravim sve one koji su ga pre mene “nosili u glavi”.

Da li ste se u stvaranju vaše verzije ovog lika više držali neke svoje projekcije, onoga što je zamislio Noa ili, pak, stripa?

– To je dobro pitanje. Do danas, nisam ni sam siguran. Kralj Senki mi je, jednostavno, dodeljen. Niko od mene nije imao neke specifične zahteve. Trebalo je samo da nastavim ulogu i donesem ga najbolje što mogu. Ipak, smatram da sam se najviše držao neke svoje vizije. Samo tako mogao sam da ga stvorim da bude originalan i približan meni. Naravno, držao sam se smernica koje je imao Noaha, ali i on mi je prepustio da sam pronađem put do Kraljevog, pa i Legionovog sveta. Smatram da je baš ta kombinacija bila dobitna..

Kakav je osećaj biti kralj? – Nema drugog odgovora do – mnogo moćan! Ali samo zbog toga što je reč o tako moćnom negativcu kao što je Kralj Senki. Realno govoreći, on je najmoćniji negativac svih vremena. Postoji od početka sveta. On je preteča svega zlog na ovom svetu. Ima tako snažan i bogat pedigre. Zaista mi je velika čast što mi je ukazana prilika da se sretnem sa takvim likom. U euforiji bih, možda, čak rekao da ga obožavam.

Šta vam je bio najveći izazov kada je reč o seriji Legion?

– Ono što je pred mene postavljeno kao neki najveći zadatak bilo je to da jednostavno uletim u ulogu i da joj se prepustim. Imate lik koji je prema scenariju prisutan od trenutka stvaranja Univerzuma. Posmatrao sam kako su se Den (Stivens) i Obri (Plaza) snašli u tom neverovatnom mentalnom svetu koji ne zna za prostor i vreme, i pokušao sam da budem podjednako originalan u pristupu. Tajna je da ponekad jednostavno odlutate u mislima i ne znate ni gde ste, ni u kom ste okruženju ni šta radite tu. Tako, otprilike, izgleda svaki moj dan otkako sam se pridružio seriji.



Zbog čega je on najveći zlikovac svih vremena? – Ne bih se tu složio sa vama. Smatram da ga niko, pa da čak ni on sam sebe ne može definisati kao negativca. On je jednostavno tu. Suludo bi bilo pokušati razumeti toliko staro biće. Puno iskustva i hiljadu života. Podseća me pomalo na junake iz 1001. noći. Osim toga što je opasan i nesumnjivo krvoločan, on je mudar. Često su scene sa njim prepune snažnog emotivnog naboja. Da biste razumeli biće staro toliko milijardi godina, morali biste da budete stariji od njega makar za dan. Ovako je uopšte besmisleno pričati o tome. Zbog čega je Holi baš vas odabrao za tu rolu? – To ćete morati njega da pitate. Ni meni nije jasno (smeh). Ali čujem da i ostali glumci serije Legion na ovo pitanje imaju sličan odgovor (još smeha).

Koliko se Kralj Senki razlikuje od vaših ranijih uloga?

– Tema je drugačija. “Domovina” se bavila društveno-političkim pitanjima, špijunažom, terorizmom. Istina, i tu je taj dualitet dobra i zla bio u osnovi problema, ali ne tako kao u “Legionu”. U seriji “Poslanici”, koja je po tematici, možda, najpribližnija ovome što sad radim, sve je bilo na daleko bezazlenijem nivou. Čak i film “Aladin” ima tu neku dozu ludila iz “1001 noći”, ali u odnosu na sve – “Legion” je poseban svet. Dok sam se pripremao za ulogu, u tom periodu, kad sam za nekoliko dana pogledao veliki broj epizoda, imao sam osećaj da mi mozak raste od količine informacija koje prima. Bio je to direktan napad na sva moja čula. “Legion” je, s razlogom, jedna od najboljih serija u poslednjih nekoliko godina.