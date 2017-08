Nastavili tradiciju: Makronovi usvojili labradora Nema

Francuski predsednik Emanuel Makron i njegova supruga Brižit nastavili su tradiciju držanja kućnih ljubimaca u Jelisejskoj palati tako što su proteklog vikenda usvojili labradora po imenu Nemo, preneo je danas list Figaro.

Crni labrador danas je viđen kako se šeta u Jelijsejskoj palati i upoznaje sa ljudima, naveo je list i dodao da je pas uzet od Udruženja za zaštitu životinja i da je dobio ime Nemo po kapetanu Nemu iz knjige Žila Verna “20. milja ispod mora”.

#ICYMI France has a first dog after President Emmanuel Macron adopted a pup he plans to call Nemo https://t.co/Rd6m43XICr pic.twitter.com/2qmH8o8C89

— AFP news agency (@AFP) August 28, 2017