Naomi Kempbel otkrila da je u Parizu napadnuta na sličan način kao i Kim Kardašijan

Naomi Kempbel je otkrila je da su je 2012. nepoznati muškarci napali u Parizu i pretili da će je ubiti.

Manekenka je u napadu i povređena, pa je neko vreme provela u invalidskim kolicima.

Za razliku od Kim Kardašijan, Naomi Kempbel nije želela da njena priča dođe u javnost, ali je o svemu je progovorila sada, tokom gostovanja u šouu Vendi Vilijams.

Naomi je ispričala kako je 2012. avionom iz Švajcarske stigla u Pariz na sastanak s prijateljem i dizajnerom Azedinom Alajaom.

Po izlasku s aerodroma čekao ju je automobil, ali u njemu nije bio njen uobičajeni vozač. Iako joj je to odmah bilo sumnjivo, nije reagovala.

U jednom trenutku, presreo ih je drugi automobil iz kojeg su istrčali maskirani muškarci.

– Otvorili su vrata na mom automobilu, zapretili mi pištoljem i rekli da će me ubiti – prisetila se Naomi.

Ona je u napadu i povređena, pa je neko vreme nakon toga provela u invalidskim kolicma, a kasnije je koristila i štap. Naomi nije objasnila tačno kakve je povrede pretrpela, a nije rekla ni šta su joj napadači ukrali.

Dodala je da ipak sumnja da je vozač njenog automobila bio uključen u napad jer su ih napadači pratili sve od aerodroma. Zbog svog iskustva sada zna kako se oseća Kim Kardašijan i saoseća s njom.

– Baš mi je žao zbog toga što joj se dogodilo i mnogo me ljute priče koje govore da je Kim izmislila čitav napad. To se već dogodilo meni, ali i nekim drugim poznatim osobama, koje sada ne bih imenovala. To je organizovana grupa koja napada zvezde i to traje već nekoliko godina – zaključila je Naomi.