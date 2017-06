Nakon 12 godina od kad joj je slomio srce, Bred Pit tražio oproštaj od Dženifer Aniston (video)

Od kako je prenuo na psihoterapiju, Bred Pit je odlučio da pokuša da ispravi neke greške u svom životu, te pre nego što sebi oprosti za sve što je učinio, po savetu psihoterapeuta mora da se suoči sa ljudima koje je povredio i da se iskreno izvini i pruži šansu emocijama da se ispolje.

Prva na listi je svakako njegova bivša supruga Dženifer Aniston od koje se razveo 2005 godine, nakon što je ušao u aferu sa Anđelinom Džoli na snimanju filma “Gospodin i gospođa Smit”.

Ni tada Dženifer nije želela da se njihova ljubavna priča povlačii po tabloidima, pa uprkos tome što je čitav svet znao da je Bred u vezi sa Anđelinom, ona je ostala dosledna i negirala da je to razlog koji je doveo do kraja njihovog braka, kao i ružnu stranu tabloidnih napisa da je on želeo decu dok je ona to odbijala.

– Niko nije ništa uradio loše. Stvari se ponekad samo dogode – rekla je Džen jednom prilikom kada su je upitali zašto se razvodi od Breda i ko je kriv za to.

Na Bredove reči, a pojedini tabloidi navode da ju je bukvalno preklinjao da mu oprosti što ju je toliko povredio i naneo joj bol, Džen je ponovo bila vrlo korektna. Rekla je da mu oprašta i da je potrebno da se sada usredsredi na budućnost – otkrio je izvor blizak glumcu.