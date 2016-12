Najneisplativija filmska zvezda: Nikako ne ulažite u Džonija Depa!

Džoni Dep već drugu godinu zaredom zauzima prvo mesto na Forbsovoj listi najneisplativijih filmskih zvezda. Za svaki dolar koji su producenti uložili u film sa njim, zaradili su u proseku tek 2.8 dolara! Ne mnogo za tako veliko ime, zar ne?

Za ove podatke „zaslužni“ su pre svega njegovi prilično skupi, a ne baš uspešni filmovi „Alice Through the Looking Glass“ koji je kritika sasekla u korenu. Prvi deo filma zaradio je 334 miliona dolara samo u SAD, dok je ovaj drugi nastavak na američkom tržištu zaradio svega 77 miliona.

To je samo poslednji u nizu filmova sa Depom koji su loše prošli na blagajnama: „Black Mass“, „Mortdecai“, „Transcendence“ i „The Lone Ranger“.

Sledeće godine vraća nam se serijal „Pirates of the Caribbean“, pa se možda situacija promeni na bolje. Na drugom mestu je Vil Smit sa promašajima kao što su „Suicide Squad“, „Concussion“, „Focus“ i „After Earth“. Jedina glumica na ovoj top10 listi je Džulija Roberts, koja se zadržala na devetom mestu, nakon ne baš velikog uspeha filmova „Money Monster“ i „Mother’s Day“.

Cela lista:

1. Džoni Dep – $2.80 zarade za svaki uloženi $1

2. Vil Smit – $5 zarade za svaki uloženi $1

3. Čening Tejtum – $6 zarade za svaki uloženi $1

4. Vil Farel – $6.50 zarade za svaki uloženi $1

5. Džordž Kluni – $6.70 zarade za svaki uloženi $1

6. Adam Sendler – $7.60 zarade za svaki uloženi $1

7. Mark Valberg – $9.20 zarade za svaki uloženi $1

8. Leonardo Dikaprio – $9.90 zarade za svaki uloženi $1

9. Džulija Roberts – $10.8 zarade za svaki uloženi $1

10. Bredli Kuper – $12.1 zarade za svaki uloženi $1