Najava za album u novembru: Tejlor Svift objavila singl “Look What You Made Me do”

Američka pevačica Tejlor Svift objavila je novi singl “Look What You Made Me do” na striming platformama i Ajtjunsu (iTunes). Numera ima elemente popa, densa i hausa. Završava se pevačicinom audio porukom: “Žao mi je, ali stara Tejlor ne može sada da se javi na telefon. Zašto? A, zato što je mrtva”. Nova pesma je prvi singl sa njenog šestog albuma “Repjutejšn” (Reputation) koji će izaći 10. novembra, kako je pevačica najavila ranije ove nedelje. Dvadesetsedmogodišnja pevačica prošle nedelje sve je izbrisala sa stranica svojih društvenih medija i izazvala ogromno interesovanje svojih obožavalaca, kada je posle toga objavljivala kratke video odlomke sa delovima zmije. Ona je konačno u sredu objavila da će nova pesma izaći ove nedelje, a album tri meseca kasnije. Album “Reputation” je nastavak njenog prvog zvaničnog pop albuma “1989” iz 2014. godine, posle više godina dominacije u kantri muzici. Taj album je osvojio tri Gremi nagrade, uključujući i za album godine. U novoj numeri “Look What You Made Me Do” ubacuje se melodija iz pesme “I’m Too Sexy’, hita koji su komponovali Ričard Ferbras, Fred Ferbras i Rob Manzoli.