Nadmašila sva očekivanja: Raskošna venčanica Megan Markl ostavlja bez daha (foto)

Javnost je zanimala svaka pojedinost oko kraljevskog venčanja godine, kako ga nazivaju Britanci ali ono oko čega se najviše nagađalo je kakvu venčanica će nositi Megan Markl.

Kako je 36-godišnja američka glumica po mnogo čemu drugačija od svih kraljevskih nevesti do sada pretpostavljalo se i da će venčanica biti posebna.

Megan je do crkve došla sa majkom Dorijom Ragland i fotografi su uspeli da je snime uz daleka. Osim što je izgledala prelepo, vojvotkinja od Saseksa nije mogla da sakrije sreću.

Meghan Markle leaves the Cliveden House Hotel for her wedding at St George’s Chapel #RoyalWedding https://t.co/dvFwR77mrL pic.twitter.com/s8BUeozaee

— Fox News (@FoxNews) May 19, 2018