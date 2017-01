Mišel o životu nakon Hita Ledžera: Ideja o tome da upoznam nekog i imam porodicu kao iz knjige za mene ne postoji

Glumica Mišel Vilijams uspešno balansira između svoje karijere (nominovana je za nagradu Oskar za sporednu ulogu filma Manchester By The Sea) i uloge samohrane majke, ali sada otkriva kako joj to često teško pada.

Bivša ljubav Hita Ledžera ne priča često o smrti glumca, sa kojim ima ćerku Matildu Rouz, ali je za WSJ Magazine uradila upravo to pa je ispričala koliko je ta tragedija uticala na nju i njemu ćerku.

Mišel Vilijams: Nepošteno je što dete odgajam bez Hita Ledžera

Mišel je rekla da joj je bilo teško da napusti kuću u Bruklinu gde je živela sa Ledžerom.

– U to vreme sam bila neutešna. Mislila sam, ‘Kako će nas sada naći?’ Tu smo živeli i sad neće znati gde smo. Danas ne mogu da verujem da sam tako razmišljala. Možda me to najviše rastužuje. Ta osoba koja je mislila da neće moći da nas pronađe.

Ona je otkrila i kako je u njenom životu sve podređeno Matildi i kako nema vremena za romantiku:

– Teško je razmišljati o romantici kad imaš 36 godina. Kad si roditelj već 11 godina i to samohrani, nemaš romantične ideale, jer shvataš da sve možeš sam. Romantična ideja o tome da upoznam nekog i imam porodicu kao iz knjige, to ne postoji za mene. Nisam se udala jer nisam imala za koga da se udam. Nisam dopustila da moj osećaj za udobnost ili obavezu prevlada moje instinkte – iskrena je Vilijams koja kao i svaki roditelj brine da li je posao odvaja previše od ćerke:

– Brinem se oko novog posla i kad će i hoće li doći. Pritom moram da mislim i uskladim školski kalendar, lokaciju, trajanje i gde smo trenutno kao porodica – rekla je Mišel.

Mišel i Hit su se zaljubili 2004. godine na snimanju legendarnog filma “Planina Broukbek”, a par je sledeće godine dobio ćerku.