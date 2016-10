Miranda Ker o svojoj drugoj veridbi: Bila sam potpuno iznenađena

Iako je samo na korak od braka sa Evanom Spigelom, osnivačen Snepčeta, Miranda Ker za sada ne razmišlja o drugoj trudnoći.

Njen sin Flin, kojeg je dobila u braku sa holivudskim glumcem Orlandom Blumom neprestano pita majku da li će mu podariti brata ili sestru, ali ona nije sigurna da to želi.

Ipak, čuvena manekenka je ozbiljna u nameri da se ponovo uda, a sada je prvi put opisala kako ju je Evan pitao hoće li se udati za njega.

Ona kaže da se ni najmanje nije nadala da će Evan postaviti to pitanje.

– Ako me pitate da li sam to očekivala, moram da priznam da nisam. Potpuno me je iznenadio. Jednostavno je klekao pred mene i rekao: “Miranda, ovo je prvi i poslednji put da klečim pred tobom”. Sećam se da sam bila veoma nervozna i emotivna, ali i preplavljena srećom – kaže bivši “Viktorijin anđeo”.

Nakon toga preostalo je samo da Miranda oduševljeno pristane, a sada se čeka samo da objave datum venčanja, i pretpostavlja se da će to biti sledeće godine. Čak ni to kako će venčanje izgledati više nije nikakva nepoznanica: Miranda insistira da venčanjene bude glamurozno, nego intimno, a u skladu s tim ne planira ni veliki broj zvanica.