Mila se protivi ludostima svog supruga: Ešton bi sinu dao ime po školskoj maskoti? (video)

Glumac Ešton Kučer očekuje drugo dete sa Milom Kunis, ali ona nije znala da njen dragi ima i zanimljive planove u vezi bebinog imena. Verujemo da joj se ova ideja nije uopšte dopala, ali Ešton ima ubedljive argumente zašto bi njihov sin trebao da dobije sasvim neobično ime…

Ešton je inače fan fudbalskog tima sa Univerziteta u Ajovi, ali takav da bi želeo da se njegov sin zove kao maskota tog kluba!

– U timu koji veruje u Hokaja (Oko sokolovo) bi se čuo ratni poklič pri pomenu njegovog imena – objasnio je Ešton gostujući kod Konana O Brajena – Ja sam iz Ajove, zašto ne bih imao dete po imenu Hokaj?

Pride, Ešton je rekao da ima još razloga za izbor ovog imena:

– To vam je kao u seriji M.A.S.H.! Sviđa mise, mogao bi da bude doktor! – ispričao je Kučer podsećajući gledaoce na lik Bendžamina Hokaja Pirsa, kojeg je tumačio Donald Saterlend davne 1977. godine. Ali, Hokaj nije “proleteo” kraj njegove žene Mile.

– Moj predlog nije prošao Milnu tvrđavu – rekao je Ešton – Doleteo je do praga, a onda je oboren – slikovito je objasnio glumac.

Dakle, kako će se onda zvati njihov sin?

– Imamo spisak imena koja smo birali ranije. Ali, problem je ako izaberete ime prerano, odjednom se desi strepnja oko tog imena. Pre neki dan Mila je bila u fazonu: Dakle, još uvek ti se dopada ime? A ja sam bio u fazonu kratkog odgovora: Ma da… E, ali je onda ona upitala zašto si to rekao sa takvim tonom? Zašto to nisi rekao drugačije? E onda sam ja upitao: Dakle tebi se dopada ime? A ona mi je odgovorila: Da, sviđa mi se… Zašto si to rekao na takav način? – pokušao je da objasni razgovor sa svojom suprugom Ešton.

Ali, tu nije kraj zbunjivanju:

– Sada smo oboje u fazonu: Možda neećemo voleti to ime, iako nam se oboma ime dopada! – ispričao je Kučer kroz smeh i zaključio dilemu – Tako da mislim da imamo ime!

Ešton je dao još jedno obećanje: Njegov sin neće nositi ime ni jednog od siledžija iz njegove škole u detinjstvu!

– Ne želite imena ljudi koja će vas podsećati na ljude koji su vas mlatili u školi – objasnio je on.