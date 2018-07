Mila Kunis: Uznemiruju me napisi u novinama jer zbunjuju moje roditelje

Povezane vesti



Slava i popularnost, pored brojnih pogodnosti i privilegija, nose sa sobom neke manje lepe stvari. Glumica Mila Kunis u najnovijem intervjuu govorila je o tome koliko je uznemiruju tračevi koje tabloidi pišu o njoj.

– Ne čitam ništa o sebi. Ne znam šta se piše, osim da sam trudna jednom godišnje i da se razvodim. To znam jer vidim naslovnicu tabloida kad sam u prodavnici – izjavila je 34-godišnja glumica koja priznaje da je sve to ipak uznemiruje.



– Svejedno me uznemiruju takvi napisi jer zbune moje roditelje. Jednom su tabloidi, u vreme kada sam bila trudna, napisali da sam hitno prevezena u bolnicu zbog čega su se moji roditelji uplašili. Stres koji su prouzrokovali mojoj porodici niko ne može da razume- poručila je Mila i dodala kako njen otac priželjkuje još jednog unuka.

A post shared by WYATT KUTCHER UPDATES / 1.5K 🔒 (@wyatttkutcher) on Jul 2, 2018 at 2:04pm PDT



Mila Kunis i Ešton Kučer su roditelji trogodišnje Vajat i jednogodišnjeg Dmitrija, ali njen otac se obraduje svaki put kada u tablodima pročita da je glumica trudna, jer se nada da je to istina.