Mila Jovović ponosna mama: Moja ćerka je blistala na crvenom tepihu!

Ćerka Mile Jovović, devetogodišnja Ever Gabo Anderson je imala svoj debi na filmu i to za jedno sa mamom! Novi film “Resident Evil: The Final Chapter” premijerno je prikazan u Tokiju, a mama i ćerka su blistale na crvenom tepihu!

Glumica je na premijeru došla sa suprugom Polom Andersonom i svojom ćerkom.

Mila je bila toliko ponosna na svoju ćerku da je svima na društvenim mrežama poručila da moraju da pogledaju film, jer je malena Ever rođena glumica!

– Pozdravite Crvenu Kraljicu! Ova slika me čini toliko ponosnom kao majku jer je moja ćerka sve činila sa lakoćom, ceneći svaki momenat i bila je tako ljubazna i skromna dok je razgovarala sa fanovima na premijeri filma u Tokiju prošle nedelje. Ona je osvojila crveni tepih na jedan potpuno nenametljiv način, bila je šarmantna i pričljiva… i naravno plesala je unaokolo sa uzbuđenjem koje samo jedna devetogodišnjakinja može da pokaže. Svi ćete da “odlepite” kada budete videli njenu glumu gde ona potpuno prirodno i slojevito igra u ovom filmu. Ona je pravi talenat. I ništa na svetu me ne čini srećnijom od saznanja da je moja beba pronašla svoju strast kojoj će se posvetiti u životu! – napisala je ponosna mama Mila kraj ove fotografije njene mezimice.

Kraj zanosne mame i ćerke u filmu igra i kubanski Bred Pit, Vilijam Levi.

