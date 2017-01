Metju Mekonahi neprepoznatljiv: Debeljuškast, nag i proćelav u svom novom filmu (video)

Proćelav i sa viškom kilograma, Metju Mekonahi glumi Kenija Velsa, poslovnog čoveka koji se nakon finansijskih problema obogati pronalaskom pravog rudnika zlata. Ali, kako to uglavnom biva, to što je našao zlato ne znači da će zlato i jednostavno dostaviti do mesta gde može da ga proda…

Naravno, u pitanju je klasična priča o čoveku koji se neočekivano i iznenada obogati, ali tek onda shvati kakve probleme ima.

Reditelj Stiven Gagen, koji je već ovenčan Oskarom za scenario filma ‘Traffic’, se posle filma ‘Syriana’ vraća sa ovom dramom. Podršku Mekonahiju daju Edgar Ramirez, Brajs Dalas Hauard, Timoti Simons, Tobi Kebel, Kori Stol, Brus Grinvud, Stejsi Kič i Mekon Bleir, prenosi 24sata.hr.



Kada bismo samo prema glumcima i reditelju sudili, rekli bismo da je film kandidat za ovogodišnjeg Oskara, pitanje je ipak da li je, zbog datuma objave filma. ‘Zlato’ u bioskope stiže 26. januara.